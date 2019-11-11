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天災威脅的「電柱大國」：日本電線桿「換柱」救國？

香港警員疑開真槍擊中兩人倒臥 民眾怒指「殺人犯」

香港警員疑開真槍擊中兩人倒臥 民眾怒指「殺人犯」

2019-11-11 08:48香港01 香港01記者連線

【旺角】早上7時47分，彌敦道及山東街交界的行車道，地上遍布磚塊。（勞敏儀攝）
【旺角】早上7時47分，彌敦道及山東街交界的行車道，地上遍布磚塊。（勞敏儀攝）
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11月11日，為「和平紀念日」(Remembrance Day)，以紀念一戰、二戰期間，失去寶貴性命的軍人與平民，及後引伸至其他戰爭的犧牲者。而在今日(11月11日)，有香港市民發起「紀念日三罷」，即罷工、罷課及罷市，以對政府表達不滿；同時發起於今晨7時癱瘓各區交通，包括中區、旺角、屯門公路、東區走廊、將軍澳、大埔、元朗、荃灣等，以爭取政府回應訴求、捍衛自由。

港鐵多條路綫受阻，東鐵線沿途多處都有人繼續向路軌範圍投擲雜物，為安全起見，東鐵線服務需要作出調整：紅磡來回火炭，5分鐘一班車；火炭至羅湖/落馬洲站，暫停服務；馬鞍山綫石門站附近往大水坑方向路軌範圍有雜物，來回方向列車駛經該路段時需慢駛；將軍澳綫調景嶺站往北角方向有列車車尾的緊急逃生門被人打開，將軍澳綫服務受阻。因應東涌站有突發情況，車站臨時關閉。石門站來往烏溪沙站列車服務暫停。

【08:15】有示威者在理大範圍內掛起「光復香港 時代革命」的旗幟。

【08:07】黃大仙有防暴警走入睦鄰街，並在天橋監視。

【08:00】荃灣綫葵芳站有列車的緊急逃生門被人打開，荃灣綫服務受阻。

【07:58】黃大仙有防暴警察在竹園龍翔道120號設防線；將軍澳有示威者在唐俊街設路障。

【07:57】西鐵綫天水圍站往紅磡方向路軌範圍有雜物，有乘客阻礙列車車門關閉，並有多個緊急掣被按動，西鐵綫服務受阻。

將軍澳綫調景嶺站往北角方向有列車車尾的緊急逃生門已收回，將軍澳綫服務逐步回復正常。

黃埔站消防設施被破壞，車站臨時關閉，列車不停黃埔站，觀塘綫列車現時以何文田站為終點站。

調景嶺站來回何文田站列車服務維持三分半鐘一班。

【07:50】一名中年男子硬闖企圖離開葵芳地鐵站時，被指推撞學生，其後被「私了」，口部受傷流血；旺角彌敦道有約10名防暴警察到場，清理地上磚塊，有穿西裝人士及路人協助清理

【07:47】警方在屯門置樂花園拘捕一名男子。而在旺角在彌敦道及山東街交界的行車道，地上遍布磚塊，多部巴士及私家車無法前行。

【07:41】馬鞍山綫由於石門站附近往大水坑方向有雜物，以及恆安站被縱火，石門站來往烏溪沙站列車服務暫停；現時大圍站來往石門站6分鐘一班；現正安排接駁巴士來往石門至烏溪沙，中途不停恆安。

【07:40】彌敦道路面再度被雜物堵塞，有示威者搬來花盆堵路，有巴士乘客下車，有示威者高呼「係咪咁想返工啊？」其後示威者在通菜街設路障。另外，在東涌港鐵站附近，有數以十黑衣人設障礙堵路，東薈城巴士總站也被封堵。

【07:38】 屯門置樂花園一名穿黑衣的男子被多名防暴警察截查。

【07:36】 黃大仙，警方制服約10人，至少一人被捕。龍翔道一邊行車線短暫被堵，但防暴警察迅速驅趕，現已恢復通車。四豬籠港鐵站外戒備。

【07:34】 防暴警到將軍澳唐明苑，示威者走入屋苑躲避，防暴準備入村。現時餘下少數示威者往調景嶺方向行。

【07:35】西灣河氣氛緊張，警方開槍擊中兩人後，警方又封鎖西灣河主要通道，包括行人路，近百名憤怒街坊從四方八面圍觀及指罵警員殺人犯。

【07:32】西灣河消息指有人中槍，街坊表示警方追捕時開兩槍。

警員於西灣河疑開真槍，擊中兩人倒臥。(莊恭南攝)
警員於西灣河疑開真槍，擊中兩人倒臥。(莊恭南攝)
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警員於西灣河疑開真槍，擊中兩人倒臥。(莊恭南攝)
警員於西灣河疑開真槍，擊中兩人倒臥。(莊恭南攝)
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【理大】有示威者中彈，在場救護員治理中。（麥凱茵攝）
【理大】有示威者中彈，在場救護員治理中。（麥凱茵攝）
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【07:28】 將軍澳有示威者在，香港知專設計學院外及彩明街一帶設置路障。

【07:27】馬鞍山綫石門站附近往大水坑方向路軌範圍有雜物，馬鞍山綫列車服務受阻，來回方向列車駛經該路段時需慢駛，整體車程額外多5-10分鐘。

將軍澳綫調景嶺站往北角方向有列車車尾的緊急逃生門被人打開，將軍澳綫服務受阻。

因應東涌站有突發情況，車站臨時關閉，東涌綫列車現時不停東涌站。沙田至落馬洲接駁巴士中途停各站。東涌綫現時香港站來往青衣站4分鐘一班；香港站來往欣澳站12分鐘一班

【07:17】 龍翔道近星河明居有示威者堵路快閃，市民協助清理。

【07:15】有示威者在香港理工大學西九龍校園一帶用磚塊、垃圾桶、路牌等再設路障，有校巴司機看見前路被堵感無奈，馬上下車清理；亦有司機選擇掉頭離開。

【07:14】大批市民在沙田站外，排隊乘搭港鐵接駁巴士。

【07:13】 10多名示威者再於屯門公路往九龍方向以雜物及汽油彈架設路障，期間一度起火。

【07:09】有人在紅隧天橋搬運圍欄；而在黃大仙廣場外，警方再拘捕至少一人，另有市民被搜身。

【07:08】 葵芳站有人試圖組人鏈，堵塞港鐵站出入口，期間與乘客產生口角。

【07:07】在大角咀海庭道，有示威者用垃圾桶及沙包等設路障，並燃燒垃圾桶內的雜物；長沙灣道南昌街交界，一班黑衣人搬運垃圾和建築廢料嘗試堵路，數分鐘後，一批防暴警察趕到，黑衣人隨即逃走，防暴警察未有追趕，選擇在路中心清除垃圾，被堵巴士司機亦下車搬走垃圾。

【07:05】大埔墟站有男子不滿港鐵停駛，大叫：「我要返工！」的士大排長龍；在黃大仙廣場外有人被拘捕，警員制服至少三人。

【06:50】 在深水埗鴨寮街，約10名持盾及蒙面的防暴警察巡邏。

【06:45 】屯門公路，有約10多名穿黑衣的示威者以雜物及垃圾桶等於架設路障，期間一名駕駛電單車男子撞向人群並一度發生衝突。其後數名警員趕至現場並追捕示威者。

【06：37】港鐵表示，由於東鐵線沿途多處都有人繼續向路軌範圍投擲雜物，為安全起見，東鐵線服務需要作出調整：紅磡來回火炭，5分鐘一班車；火炭至羅湖/落馬洲站，暫停服務。港鐵指，正安排免費接駁巴士行走受影響路段，請乘客為行程預留充裕時間，及考慮使用其他交通工具。

【06：27】石硤尾南昌街近窩仔街，一名少年被多名防暴警員圍捕，撳在地上。

【06：20】港鐵表示，東鐵線粉嶺站附近，剛剛有人從高處向路軌範圍擲物品。一列南行及一列北行線的截客列車擋風玻璃受損，為審慎起見，車務控制中心安排列車回廠檢查，車上乘客需要轉乘下一班車繼續行程。港鐵指，東鐵線服務會受到延誤，請乘客為行程預留充裕時間。

【理大】有示威者正準備汽油彈。（麥凱茵攝）
【理大】有示威者正準備汽油彈。（麥凱茵攝）
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港鐵於上午5時左右表示，今早東鐵線多處的路軌範圍，均被人放置雜物，包括在沙田至火炭站之間，有單車及木梯，以及大學站附近有水桶等雜物，港鐵人員已進行清理，目前未有影響東鐵線的列車服務，港鐵會繼續密切留意有關情況。

另外港鐵稱，由於受到路面障礙物影響，天水圍區輕鐵路線705, 706, 751及761P自頭班車起的服務將會延誤。港鐵人員正在處理，期望可盡快恢復服務。

【記者：凌逸德、陳晶琦、黃詠榆、鄭翠碧、麥凱茵、彭毅詩、勞敏儀、蔡正邦、陳康智、賴雯心、陳蕾蕾、黎靜珊、鄧詠中】

延伸閱讀：

【悼念周梓樂．交通消息】港鐵關閉12站　東涌線以青衣站為終點站

【交通消息】港鐵：周一下午1時起　機鐵不停九龍、青衣、博覽館

文章授權轉載自《香港01》

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