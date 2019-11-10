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「沒有未來，何必上學」 星國總理稱示威者言論反映港青悲觀

2019-11-10 20:59香港01 記者許懿安／報導

新加坡總理李顯龍。 路透
新加坡總理李顯龍。 路透
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新加坡總理李顯龍11月10日在行動黨65周年黨大會及常年服務頒獎典禮致辭時，談及香港因《逃犯條例》修訂的示威。他引用一名香港示威者的說話：「沒有未來，何必上學」。他稱這是說明年輕香港人對香港政府的極度不滿。

新加坡《聯合早報》11月10日報道他的演說，指出年輕香港人的焦慮和悲觀跟社會和經濟課題有關。

他說：「他們（指香港）的年輕人覺得不論他們怎麼努力讀書或工作，前方都沒有更光明的未來。」

李顯龍亦評論台灣局勢，指它相對和平，但民眾還是悲觀的。他指最近的一項調查就發現台灣許多年輕人不再相信只要努力就能取得成功。

他說：「大多數台灣人覺得他們的生活更糟糕了，那種愛拼才會贏的精神正在削弱。」

延伸閱讀：

【逃犯條例】李顯龍：必須在「一國兩制」框架下找尋化解方案

【逃犯條例】李顯龍指五大訴求無助拆彈　香港示威者圖推翻政府

文章授權轉載自《香港01》

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