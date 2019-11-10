香港科大畢典接噩耗 內地生憂人身安全紛返鄉
2019-11-10 18:02世界日報 香港新聞組／香港10日電
香港科技大學墜樓學生周梓樂8日去世，校園內舉行的悼念活動，由於一名內地學生6日在校園內被打，多名內地生擔心人身安全當天紛紛返鄉規避。
科大校長史維6日晚間針對周梓樂墜樓事件舉行公開論壇，一名內地學生離場時疑推撞其他學生遭到圍毆，內地環球時報總編輯胡錫進7日深夜發微博要求港科大道歉，否則建議明年內地學生停止報考科大，並會呼籲內地所有對科大的資助項目都應停止。
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8日是科大工學院、理學院、商學院的研究生畢業，周梓樂的死訊傳出後，本地學生在校內悼念，內地生則紛紛離校返回內地，據環球網報導，一名今年秋季入學的內地生說，科大的內地老師在群(組)裡讓大家趕緊走，後來，科大南北門的汽車站排長隊，都是接內地生離開的車輛。
報導指出，另一名也是今年秋季入學的新生表示，他們電子專業的大部分內地生基本都返回深圳，他入關深圳時陸續碰到好幾批同學。「在香港的內地學生每次從香港回到深圳，看到『中國邊檢』四個字的時候，心裡就會感覺非常非常的安全，對，就是安全，這挺諷刺的。香港是中國的領土，但只有在過了海關之後，我們才會有安全感。」
針對內地學生稱8日是「全校逃難日」，科大解釋，旅遊巴上月已預訂，為接送內地生畢業交流團前往深圳。
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