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觀察站 ／強推23條立法？中共想下決心 但還沒決斷

2019-11-10 00:21聯合報 香港特派員李春

香港市民昨晚在金鐘添馬公園集會，悼念因參加「反送中」示威、墜樓不治的學生周梓樂。...
香港市民昨晚在金鐘添馬公園集會，悼念因參加「反送中」示威、墜樓不治的學生周梓樂。 （美聯社）
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香港的周末，一早一晚，兩個焦點，一個是國務院港澳辦主任張曉明發表文章，解讀中共十九屆四中全會通過的「決定」精神，指香港尚未完成「基本法廿三條」立法，是近年「港獨」加劇主因。另一個是香港科技大學學生周梓樂墜樓身亡，繼通宵悼念活動、警民衝突之後，民眾昨晚在香港金鐘添馬公園舉行追思祈禱會悼念周梓樂。

張曉明文章及其核心內容成為焦點，在所必然，是因香港問題本身，正是中共十九屆四中全會其中一個會內焦點。而中共四中全會後，先後有人大法工委官員側面解讀，然後張曉明這次算是正面詮釋，關心香港前途的人，自然會由之推演中共下一步治港之策。

沒說何時立法、如何立法

張的文章是由中共領導層批閱過才發出的，當然是字斟句酌，但同樣是內外有別，點到為止的，只說沒有廿三條立法和執行機構，於是有港獨和本土，但沒有說何時立法，如何立法。

兩派同聲：現在不是時候

香港回歸廿二年，廿三條立法吵了至少十六年，到今天還有爭議。說辦這事仍不是時候，香港政壇居然兩派同聲。法律界出身的建制派立法會議員梁美芬說香港若要就廿三條立法，需要一段較長時間，預計過程不容易，立法要考慮政治環境等因素。民主派立法會召集人陳淑莊直指張曉明的說法是唯恐天下不亂，說香港政府未處理現有問題，再硬推廿三條立法，只會令社會分裂更嚴重，質疑對方是煽風點火。

張曉明的文章，看得出來中共高層想下決心，但還沒有決斷，但反映北京對港事的定調，就重在四個字：國家安全。至於是強推廿三條立法進程，還是取替代方案由人大直接宣布將國安法、反分裂法適用於香港，要看大勢。

再看昨晚金鐘添馬公園的追思祈禱集會，這是近期警察難得且不得不放行的集會，也是近期不多見的數萬人集會。

抗爭口號 由反抗變報仇

周梓樂之死，不僅在他身前所屬的香港科技大學引出一場風波，在香港社會也產生極大影響。昨天香港民間記者會發言人說，香港抗爭現場的口號，已由「香港人反抗」變成「香港人報仇」。這兩個字的變化，會否令未來香港變得更加複雜？

香港問題 12月須解決？

香港政壇風聲說，林鄭月娥被北京劃了一條紅線，說她得在十二月去北京述職時交功課，意思是香港問題那時得解決。這種說法有相當的合理性，是因十二月廿日澳門回歸廿周年及澳門新特首就位、新政府成立，中共高層要南下澳門，這是中國的政治大事，也是香港的政治紅線。

香港事，理還亂，最近香港政府衛生署的一個聲明，倒警醒香港亂局不能再持續。香港可能破一個新世界紀錄，是放催淚彈數量將由數千到過萬，成為全球諸城之冠，而且持續近半年不斷射放，時間可能也是全球最長。

反送中香港禁蒙面法

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