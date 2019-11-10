親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸對台26措施
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

張曉明：香港尚未完成23條立法 加劇港獨

2019-11-10 00:14聯合報 記者許依晨／綜合報導

大陸國務院港澳事務辦公室主任張曉明。（中新社）
大陸國務院港澳事務辦公室主任張曉明。（中新社）
分享

北京正逐步緊縮對香港的控管，大陸國務院港澳辦主任張曉明指出，反送中抗爭進一步凸顯完善香港治理制度的必要性和緊迫性，香港尚未完成廿三條立法，正是近年「港獨」不斷加劇的主要原因之一。張曉明這番論述，顯示香港必須完成基本法廿三條立法（維護國家安全）已箭在弦上。

大陸國務院港澳辦網站九日公布張曉明署名的「堅持和完善一國兩制制度體系」文章。張曉明首先說明「一國兩制」的概念，他說，「一國兩制」有多重含意，是中國政府處理香港、澳門事務的基本方針，也是中央對港澳一系列方針政策的總稱。

他指出，在思想認識上，必須堅持「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，「兩制」從屬和派生於「一國」並統一於「一國」之內的基本邏輯；中國實行單一制的國家結構形式，中共中央對包括香港、澳門特別行政區在內的所有地方行政區域具有全面管治權。

張曉明指出，憲法和基本法明文規定中共中央對港澳擁有十大權力，包括對特別行政區高度自治的監督權。重點是監督特別行政區的法律和政權機關的活動是否違背憲法和基本法、違背「一國兩制」，以及決定在特別行政區實施全國性法律。他表示，維護國家安全是全面準確貫徹「一國兩制」方針的核心要求，是特別行政區的憲制責任，「在特別行政區建立健全維護國家安全的法律制度，完善相關執行機制，天經地義，也有其實際需要。」

張曉明說，目前澳門已經完成基本法第廿三條立法，建立了維護國家安全委員會及其辦公室，並主動在立法會選舉法中增「防獨」條款，下一步還將制訂和修改相關配套立法。

至於香港，張曉明稱，香港尚未完成基本法第廿三條立法，也未設立相應執行機構，這也是近幾年來「港獨」等本土激進分離勢力的活動不斷加劇的主要原因之一。

張曉明最後談到，因陳同佳案，衍生曠日持久的社會政治動盪和街頭暴力活動，「一國兩制在香港的實踐遭遇前所未有的嚴峻挑戰」，這場修例風波也進一步凸顯了完善香港治理制度的必要性和緊迫性。

反送中香港禁蒙面法

相關新聞

香港7議員遭捕 民主派指意圖阻區選

2019-11-10 00:44

觀察站 ／強推23條立法？中共想下決心 但還沒決斷

2019-11-10 00:21

網傳少女遭港警輪流性侵成孕墮胎 警證實接獲律師報案

2019-11-09 22:16

駁中國共同責任論 香港大律師公會強調司法獨立

2019-11-09 17:28

Linda wong：性別暴力在香港 已經成為武器

2019-11-09 15:51

反送中傷觀光 港迪士尼年收恐少85億

2019-11-09 00:29

悼念墜樓大學生 全港示威：還我真相

2019-11-09 00:29

港大學生墜樓亡 調查結果「與警無關」

2019-11-09 00:29

熱門文章

觀眾衣服有青天白日滿地紅 中國騰訊停播NBA

2019-11-09 18:44

網傳少女遭港警輪流性侵成孕墮胎 警證實接獲律師報案

2019-11-09 22:16

紫光集團董座：中國半導體產業還要再坐十年冷板凳

2019-11-09 11:37

陸版PTT再爆醜聞！橘農標錯價 被萬名網友洗劫700萬元

2019-11-09 11:00

秋後算帳？阻送中條例立法 港民主派7議員被捕

2019-11-09 10:17

收工好開心！57歲工地大叔蹦跳走紅 網友卻看到哭

2019-11-09 19:05

Linda wong：性別暴力在香港 已經成為武器

2019-11-09 15:51

大陸駐英國大使：「一國兩制」有三底線不容觸碰

2019-11-09 11:50

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top