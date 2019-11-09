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Linda wong：性別暴力在香港 已經成為武器

2019-11-09 15:51聯合新聞網 女人迷：最走心的女力媒體

圖片來源：關注婦女性暴力協會提供
圖片來源：關注婦女性暴力協會提供
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婦女庇護安置大會現場直擊，關注婦女性暴力協會總幹事Linda Wong提到，性別暴力在香港，已經成為一種武器，呼籲國際注意。

第四屆世界婦女庇護安置大會的第一位短講講者，是關注婦女性暴力協會總幹事 Linda Wong，她談性別暴力在香港，正在發生，我們不能假裝不存在，不能閉眼不看。

「性別暴力在香港，已經成為一種太有效的武器。」

關注婦女性暴力協會總幹事 Linda Wong

Linda Wong 站上舞台沉痛分享，香港運動現場被激化的性別暴力。

她提到，政治引起的性別暴力（politically-motivated sexual violence），無論有意識或無意識，目的皆是為了鞏固政治權力，並且消除異議聲音，使其安靜。

政治引起的性別暴力手段不只是為了羞辱個別受害者／抗爭者，更為了打擊整個社群；並且揭示舉凡關心政治或是反叛既有權力結構，可能帶來的負面後果；此類恫嚇、試圖弱化受害者／抗爭者等的性別暴力行為，都是為了達到重新鞏固政治權力的目的。

Linda Wong 提到，任何人都不應以性暴力作為威嚇手段，剝奪女性或任何性別人士參與政治活動的權利。而當警方本應扮演協助與支援的角色，卻反而成為性暴力的行為方，香港群眾，正在失去對於警方以及公權力的信任，並且處於身心不安全的環境。她對現場超過 1,400 位關心性別議題的倡議者呼籲，性別暴力不該成為恐嚇或噤聲的手段。

發生在香港的性別暴力，需要國際的共同關注、支持與聲援。她邀請眾人加入全球連署，呼籲聯合國審議香港暴力現況。

這不是個案，這只是冰山一角

Linda Wong 也帶來一段香港反送中運動現場的女性自白影片，提到在搜身過程的不公對待。

「我是反送中運動被拘捕的女性，我被帶到拘留室。拘留室的房間，三面都是牆壁，另一個是由鐵欄組成的門，面向走廊。男女警可以隨便進出，只要從旁邊經過，就能看到搜身的過程，毫無隱私可言。其中一名女警大聲吆喝，要我脫衣服，包含內衣褲，進行搜身。而另一名女警，我問他們為什麼要搜身，女警理直氣壯地回答，『這裡是法庭，要搜得嚴謹一點。』他們仗著我不懂法律和正確的程序，對我為所欲為。污辱我，剝奪我的人權為樂，他們沒有尊重過我。」

「女警把我的衣服搜完一遍後，沒有立刻返還衣服給我，而是要我做蹲下起立的動作三次。我為了快點穿回我的衣服，就按她的指示做，第一次蹲下起身，女警說我的動作做得不好，蹲得不夠低，要我重新做，我最後做了五次。我覺得這個動作沒有必要，因為他們已經搜過我全身，沒有任何攻擊性物品。我更不是犯下與毒品有關的罪名，不可能有體內藏毒。」

「整個過程，女警不斷罵我蟑螂，讓我感到污辱，我也感覺到自己沒被當做人看待。我從來沒有收到，也沒有簽署任何搜身同意書。這不是個案，只是這場運動的冰山一角。為了停止警察的濫爆，請大家一起促請香港政府，成立獨立調查委員會。」

我想起先前性別力採訪香港教授何式凝，她提到「我們對警察的信任已經沒有了。香港再也不會像以前一樣。但我相信有一天，香港會好起來。」

或許，當站在香港社運現場，眼見性暴力變成輕而易舉的武器，我們確實看到香港不會再和以前一樣；也或許，當我們發聲關注，當我們堅決說不，當我們共同採取行動，香港可以好起來，變得比從前更好。

Linda Wong 最後感謝現場參與，並邀請大家一起起身，舉起右手，表示我們與香港站在一起，拒絕性別暴力。stand with Hong Kong, No to sexual violence.

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本文由女人迷授權，原文連結請點

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