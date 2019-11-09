反送中傷觀光 港迪士尼年收恐少85億
2019-11-09 00:29聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
香港修例風波持續令訪港旅客大減。香港迪士尼八日預計，若示威持續，樂園新一財政年度的收入將減少廿一點五億港元（約八十五億台幣）。
港媒報導，香港迪士尼昨天公布截至九月底第四財季業績，指香港反修例暴亂影響香港迪士尼樂園的收入，導致集團要大幅修訂香港樂園的擴建計畫。
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香港迪士尼首席財務官麥卡錫在業績發布會電話會議上指，香港爆發修例風波後，大陸內地及亞洲的訪港旅客數字顯著下降，香港迪士尼樂園的入場人數及酒店入住率下降，樂園在財政年度第四季，即七至九月的營運收入減少了五千五百萬美元，相當於四點三億港元，抵銷來自巴黎及上海迪士尼樂園加價帶來的收入增長。
迪士尼並且警告，若香港社會動盪持續，樂園在十至十二月的新一季收入，預計會減少八千萬美元，相當於六點二億港元；新一個財政年度的全年收入，預計會減少二點七五億美元，相當於廿一點五億港元。
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