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反送中傷觀光 港迪士尼年收恐少85億

2019-11-09 00:29聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

反送中使訪港遊客驟減，香港迪士尼收入大受影響。 圖／聯合報系資料照片
反送中使訪港遊客驟減，香港迪士尼收入大受影響。 圖／聯合報系資料照片
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香港修例風波持續令訪港旅客大減。香港迪士尼八日預計，若示威持續，樂園新一財政年度的收入將減少廿一點五億港元（約八十五億台幣）。

港媒報導，香港迪士尼昨天公布截至九月底第四財季業績，指香港反修例暴亂影響香港迪士尼樂園的收入，導致集團要大幅修訂香港樂園的擴建計畫。

香港迪士尼首席財務官麥卡錫在業績發布會電話會議上指，香港爆發修例風波後，大陸內地及亞洲的訪港旅客數字顯著下降，香港迪士尼樂園的入場人數及酒店入住率下降，樂園在財政年度第四季，即七至九月的營運收入減少了五千五百萬美元，相當於四點三億港元，抵銷來自巴黎及上海迪士尼樂園加價帶來的收入增長。

迪士尼並且警告，若香港社會動盪持續，樂園在十至十二月的新一季收入，預計會減少八千萬美元，相當於六點二億港元；新一個財政年度的全年收入，預計會減少二點七五億美元，相當於廿一點五億港元。

反送中香港禁蒙面法

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