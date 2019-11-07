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香港天空見「鳳凰雲」 網祈願：如火鳳凰浴火重生

2019-11-07 17:41香港01 記者朱利安／報導

有網友在不同位置拍攝天空，並拍到巨形「鳳凰雲」。圖取自／臉書社團「on9仔女同盟...
有網友在不同位置拍攝天空，並拍到巨形「鳳凰雲」。圖取自／臉書社團「on9仔女同盟會_(on9限定)」
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閒時抬頭望下天空的白雲，有時可能會有驚喜。有網友在facebook群組上傳照片，指香港多區最近有人拍攝到呈鳳凰形狀的白雲，其中部分更在夕陽的映照下，尤如火鳳凰，讓不少人嘖嘖稱奇，甚至留言形容是「香港守護神」。

該網友在fb社團「on9仔女同盟會 (on9限定)」上傳多張照片，看到有人在不同位置拍攝天空，並拍到有巨形「鳳凰雲」。貼文隨即引來其他網友關注和轉發，不到半天就有超過3300人按讚，亦有近700人分享。

不少網友直呼神奇和激讚「鳳凰雲好靚」，紛紛留言稱它為「香港守護神」，另有人稱「好治癒」、「香港人重生」、「打不死的火鳳凰」、「浴火重生」。

網友在fb上傳「鳳凰雲」的照片。圖取自／臉書社團「on9仔女同盟會_(on9限定...
網友在fb上傳「鳳凰雲」的照片。圖取自／臉書社團「on9仔女同盟會_(on9限定)」
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文章授權轉載自《香港01》

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