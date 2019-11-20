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德國之聲訪港示威者：港警施暴是錯 示威者施暴就對嗎？

2019-11-20 12:43德國之聲 德國之聲

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德國之聲訪談節目Conflict Zone主持人Tim Sebastian採訪了香港大專學界國際事務代表團（HKIAD）發言人邵嵐Joey Siu，她怎麼看待香港示威活動中頻發的暴力事件？誰又能阻止暴力的發生？

Tim Sebastian: Joey Siu，歡迎來到Conflict Zone。

Joey Siu：這是我的榮幸。

Tim Sebastian：如果香港警察使用暴力是錯誤的，為什麼示威者使用暴力是對的呢?

Joey Siu：

首先，我不認為抗議者意在攻擊別人而使用暴力，我相信使用暴力的目的只是為了保護我們自己。因為看到警察在沒有任何理由的情況下毆打抗議者。

Tim Sebastian：你的意思是，他們是反擊。

Joey Siu：對。

Tim Sebastian：但他們不只是報復，不是嗎? 10月20日，一群勇武派抗議者向警察局扔汽油彈。這可不是報復。在此一周前，一個抗議者用美工刀刺傷了一名警察。有人在路邊放了一枚自制炸彈。感謝上帝，爆炸沒有造成任何損害或人員傷亡。這就是那種我所說的暴力。你能對此做出解釋嗎?

Joey Siu：我覺得，當抗議者意識到，和平示威和遊行都不能有效地讓政府回應訴求，我相信，這就是為什麼他們會試圖用暴力來表達他們的憤怒，表達他們對警察的憤怒。

Tim Sebastian：但我們說的是隨機進行暴力襲擊（random violence），隨機暴力事件。

Joey Siu：是的。我同意，無論如何，我們應該嘗試使用和平手段來呼籲政府做出回應，我相信使用暴力並不能迫使政府對我們的訴求給出解決方案。

Tim Sebastian：你是說，那些使用暴力的人已經失控了嗎？

Joey Siu：我不認為他們已經失控了。

Tim Sebastian：上個月，一位抗議者接受了《金融時報》的采訪。他叫馬克，17歲。他說"我覺得我們再也無法克制自己了。對警察的仇恨情緒越來越強烈。"已無法自制。這聽起來很像某人、某個運動失去了控制。

Joey Siu：我覺得這只是個案。我相信，如果說大多數抗議者仍然在做一些破壞的事情是有原因的。比如說，他們破壞港鐵站，破壞與中資公司有關的餐館或商店，因為……

Tim Sebastian：我們先不談其他，還是說回暴力事件。你們的一些運動領導者擔心暴力，不是嗎？2014年雨傘運動的組織者之一楊政賢（Johnson Yeung）說，每個利益相關者都應該立即采取行動。如果不想讓暴力升級到無法回頭的地步，每個利益相關方都應該立即采取行動。

Joey Siu：我同意這個觀點。

Tim Sebastian：那你為什麼不站出來，說暴力應該停止了?

Joey Siu：嗯，我相信抗議者的共識之一是抗爭群體不要分裂，也不譴責任何抗議者，即便他們使用的暴力程度似乎在升級，可能會對其他人造成一些傷害。

Tim Sebastian：所以你們幾乎保持了中國共產黨的那種一致。這對你們很重要，是嗎？沒有人提出不同意見、沒有人可以說話、沒有人可以表示不贊同。

Joey Siu：我覺得那是不一樣的，我們會提出異議，會討論我們的行為，甚至在那些"破壞行為"之後，我們還會在線上討論……反思自己的行動。所以我相信……

Tim Sebastian：不過暴力還是繼續上演，誰能阻止？誰能讓它不再发生？

Joey Siu：我覺得……

Tim Sebastian：沒有人

Joey Siu：沒人能阻止它，除非……

Tim Sebastian：沒有人。如果沒人能阻止，就會失控。

Joey Siu：除非等到，除非等到年輕一代和更年長的一代人一起，比如學生領袖和一些支持民主的重要領袖。他們如果站在一起呼籲，現在我們的行動必須要和平、停止暴力。我相信這可能是一個叫停暴力的方法。

Tim Sebastian：這聽起來很不確定。很困難。就像一旦火車開動了，你們團隊裡似乎沒有人能讓這輛車停下來，這是危險的。

Joey Siu：是的，我同意。正因如此，我們一直在組織和平遊行和集會，試圖轉變我們在抗議中使用的策略，讓政府來回應我們的要求。我相信每個人都很努力。例如，我們正在組織罷工和罷課。我們想嘗試探索其他和平方式，這樣就不會有暴力。

Tim Sebastian：明白了。但在此期間，如果有任何人被殺，一個無辜的路人或警察，那整個運動就結束了，不是嗎?你們的國際支持會在一夜之間消失。

Joey Siu：我同意你的觀點。

Tim Sebastian：你們會准備冒這個險嗎？你不會在公共場合說，我們需要停止這一切。英國政府上周发聲，指出香港示威浪潮中"少數核心示威者"的暴力行為不能接受。聽起來，你們的國際支持正出現搖擺，不是嗎?

Joey Siu：

是的，我相信，當所有的自由世界國家都主張用和平手段解決問題時，暴力升級和那些暴力場面可能讓國際社會非常擔憂。

Tim Sebastian：但是國際社會告訴你們，做得太過分了。這無關緊要嗎？

Joey Siu：這當然重要。不過我覺得最重要的是如何能讓我們的政府負起責任，如何能讓他們回應我們的訴求。

Tim Sebastian：談到香港抗爭運動的未來，你們好像沒有什麼計劃，既不是會繼續抗爭，你最近說，我不知道這場抗爭會如何結束，或者是明天會发生什麼，我們覺得已經沒有退路，所以我們一定要繼續抗爭，說的好像你是這場運動的過客，但你是這場運動的发言人不是嗎？不該是你負起責任的時候嗎？

Joey Siu：我當然應該這麼做，負責為了香港和這個運動找出路，但是事實上，當香港每天的情況都極為快速地不斷變化，我們看不到未來，我們甚至無法確知隔天會发生什麼。因為6、7月份時，我們沒想到政府會使用緊急法……

Tim Sebastian：但你們沒有下一步計劃，有嗎？只說要達到五大訴求，這就是你們的計劃，對不對，就這樣？

Joey Siu：我們是有計劃的，我們很清楚應該要重新思考香港的未來，我們應該要思考2047年的限期，我認為這是香港人的共識，除了五大訴求，我們正與香港各界討論2047年後的未來。

Tim Sebastian：但這關乎的不只是你和示威者，還有其他住在香港的數百萬人，都會受到運動後果的影響。受到你們運動影響好幾年。你們可能不介意惹惱中國出手，但是屋頂塌下來壓倒的是所有香港人，你們真的准備好承擔這樣的責任嗎？

Joey Siu：首先我認為，大多數的香港人還是支持這場運動的，我相信，我們大多數人都很清楚，也已經准備好，一旦這個運動失敗，或是中國政府使用武力終結運動，我們很清楚後果是什麼。我相信大多數的香港人願意冒險，以換得香港更好的未來。

採訪有刪節

採訪記者：Tim Sebastian

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本文章由德國之聲授權提供】

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