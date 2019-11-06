墜樓科大生傳有腦死跡象 警疑他誤判發生意外
22歲香港科技大學男學生周梓樂前日凌晨於將軍澳示威活動期間在尚德停車場墜樓，頭部重創命危，據悉昨日他疑出現腦死亡跡象。警方承認周墜樓時防暴警正在停車場外放催淚彈，至於是否與其墜樓有關，警方不排除任何可能，而閉路電視未有拍攝到周墜樓過程。警方又稱閉路電視截圖顯示警員在周墜樓後才進入停車場，但有街坊稱目擊警員早已進入。
醫院消息人士昨天說，周接受腦部緊急手術，顱底及面頰骨折，內出血壓到腦幹，但腦壓指數不理想，更出現失禁，需再做手術，現靠打強心針及以機器維持生命。另有消息說，周梓樂已經有腦死亡跡象，要待醫院進行測試及家人意見，看是否宣布腦死亡，但未到拔管終止機器維持生命。
據明報報導，有街坊稱救護車受阻，聽到消防對講機傳出「警察擋住條路」，「要兜大個圈」才能抵達；消防處稱，救護車於1時20分抵達廣明苑廣盈閣附近時發現前方有私家車及消防車停泊，救護車未能前進，3名救護人員徒步往現場，10分鐘後到達傷者位置，即停車場2樓。
東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷說，對事件感到非常難過，向傷者與家人致深切慰問。對網上有人指警員推周梓樂落樓，她稱「絕無此事」。刑事總部警司胡家欣稱，翻查停車場閉路電視片段及調查所得，當時警方在唐俊街放催淚彈，與周梓樂墜樓位置相距至少120米，不排除周梓樂誤以為3樓矮牆後有平台，跨越矮牆後墜下，惟閉路電視無拍攝到事發經過。
特首林鄭月娥昨對過去周末有市民在衝突中受到嚴重傷害，包括一名科大生，感到特別傷心，對他和其他傷者表示深切慰問，希望早日康復。有指周同學逃避警方催淚彈墜樓，林太稱事件仍要調查，不可以妄下定論。
科技大學校方凌晨派員到醫院了解，校長史維亦到醫院探望傷者及慰問傷者家屬。香港電台報導，科大校長史維5日向師生發信，表示下午與同事再到醫院探望墜樓受傷的科大學生，表達支持及了解他的情況，之後會繼續與學生的的家人保持聯繫。他在信中表示，大學已於下午去信領展，要求提供事發相關的攝錄片段。史維表示，為了繼續與學生對話，6日下午5時將會舉行公開論壇。
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