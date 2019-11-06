墜樓科大生傳有腦死跡象 警疑他誤判發生意外

2019-11-06 17:12 世界日報 香港新聞組／香港6日電



22歲香港科技大學男學生周梓樂前日凌晨於將軍澳示威活動期間在尚德停車場墜樓，頭部重創命危，據悉昨日他疑出現腦死亡跡象。警方承認周墜樓時防暴警正在停車場外放催淚彈，至於是否與其墜樓有關，警方不排除任何可能，而閉路電視未有拍攝到周墜樓過程。警方又稱閉路電視截圖顯示警員在周墜樓後才進入停車場，但有街坊稱目擊警員早已進入。

醫院消息人士昨天說，周接受腦部緊急手術，顱底及面頰骨折，內出血壓到腦幹，但腦壓指數不理想，更出現失禁，需再做手術，現靠打強心針及以機器維持生命。另有消息說，周梓樂已經有腦死亡跡象，要待醫院進行測試及家人意見，看是否宣布腦死亡，但未到拔管終止機器維持生命。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

據明報報導，有街坊稱救護車受阻，聽到消防對講機傳出「警察擋住條路」，「要兜大個圈」才能抵達；消防處稱，救護車於1時20分抵達廣明苑廣盈閣附近時發現前方有私家車及消防車停泊，救護車未能前進，3名救護人員徒步往現場，10分鐘後到達傷者位置，即停車場2樓。

東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷說，對事件感到非常難過，向傷者與家人致深切慰問。對網上有人指警員推周梓樂落樓，她稱「絕無此事」。刑事總部警司胡家欣稱，翻查停車場閉路電視片段及調查所得，當時警方在唐俊街放催淚彈，與周梓樂墜樓位置相距至少120米，不排除周梓樂誤以為3樓矮牆後有平台，跨越矮牆後墜下，惟閉路電視無拍攝到事發經過。

特首林鄭月娥昨對過去周末有市民在衝突中受到嚴重傷害，包括一名科大生，感到特別傷心，對他和其他傷者表示深切慰問，希望早日康復。有指周同學逃避警方催淚彈墜樓，林太稱事件仍要調查，不可以妄下定論。

科技大學校方凌晨派員到醫院了解，校長史維亦到醫院探望傷者及慰問傷者家屬。香港電台報導，科大校長史維5日向師生發信，表示下午與同事再到醫院探望墜樓受傷的科大學生，表達支持及了解他的情況，之後會繼續與學生的的家人保持聯繫。他在信中表示，大學已於下午去信領展，要求提供事發相關的攝錄片段。史維表示，為了繼續與學生對話，6日下午5時將會舉行公開論壇。