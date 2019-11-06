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髮遮眼、戴口罩遭指「港獨」 容祖兒IG滅火：熱愛祖國

2019-11-06 17:12世界日報 香港新聞組╱香港6日電

戴口罩遭指港獨除名，容祖兒「交待清楚」：熱愛祖國。 翻攝自容祖兒IG
戴口罩遭指港獨除名，容祖兒「交待清楚」：熱愛祖國。 翻攝自容祖兒IG
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香港女星容祖兒在IG分享了一張戴著口罩，長髮遮住半邊臉的照片，並寫道「只知要飛～」，不過卻被大陸網友指與最近祭出的「禁止蒙面規例」有關，是在支持港獨，而原本容祖兒列名在眾星雲集的大陸湖南台雙11晚會中，但被指控港獨後，網友也發現容祖兒已遭除名。

事態延燒，容祖兒於晚間透過Instagram發出長文，表明自己「熱愛祖國，熱愛香港，從不支持港獨」。而網友也持不同意見，有網友認為容祖兒本來就只是單純發生活或工作照，認為藝人有時不想被認出，戴口罩很正常，但也有網友挖出她過往言論以及曾發過黃絲帶圖，覺得她只是為了要賺人民幣才發文澄清，不明說不代表沒有暗示，酸其是雙面人。也有本來轟她的網友看到澄清文後，表示尚可接受，「但是要記過，留校觀察」。

容祖兒發文稱：「從沒想到隨性而發的一句歌詞，一張自拍，竟然會引來這次風波，對此我為自己的粗心大意感到十分抱歉。」並稱當日的帖文只是想表達即將起飛去工作的興奮，沒有想到會造成這麼嚴重的影響，的確是我疏忽大意，強調「我熱愛祖國，熱愛香港，從不支持港獨，也對受事件影響的各方再次深深說一次對不起。」

反送中香港禁蒙面法

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