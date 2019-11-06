「禁蒙面」滿月 逾千「V煞」示威 警水炮鎮壓逮7人

2019-11-06 17:09 世界日報 香港新聞組╱香港6日電



禁蒙面滿月 逾千「V煞」尖沙嘴讀宣言 路透社 分享 facebook 11月5日是香港實施禁蒙面法滿月，「反送中」網友發起「全民V煞日」抗議行動，逾千名穿黑衣、戴面具示威者在尖沙咀占路、破壞交通號誌、打砸商家；港警則出動水炮車強力鎮壓，並拘捕7人，多名記者被噴中。

綜合香港電台、立場新聞、香港01報導，「全民V煞日」活動獲得逾千名身穿黑衣及戴上V煞（V怪客）面具的人士響應，他們在尖沙咀市政局百週年紀念花園聚集，高呼「光復香港」等口號，並高舉代表五大訴求的「五」字手勢。

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據報導，參與活動人士發表宣言後，出發經漆咸道南及金馬倫道行車路，走出彌敦道聚集，沿途打爛部分餐廳玻璃，又在商舖鐵門外噴上標語，占據部分車道，造成交通堵塞；示威者其後走向尖東方向，沿途破壞交通號誌並築起路障。

另外，一名香港科技大學學生3日在將軍澳尚德邨停車場疑似為躲避警方發射的催淚彈而不慎墜樓命危，今晚引發市民在附近聚集，有人點上蠟燭及摺上紙鶴祈禱；港警也出動警力並在停車場高處戒備。

晚上近9時，一間冰室遭破壞，餐廳多幅玻璃被打破，現場傳出火警鐘聲；在金馬倫道的優品360分店，再遭黑衣示威者破壞，貨架散落一地。

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其後，示威者群聚理工大學對面，警方出動水炮車驅散，防暴警察在尖沙咀拘捕數人。警方後來又在漆咸道發射水炮。科學館道及暢運道交界花槽位置，有多名示威者被大批防暴警察制服，部分人頭上仍戴有V怪客面具，被翻查隨身物品。

晚上近10時，警方發表聲明，指大量示威者占據尖沙咀彌敦道、漆咸道南及柯士甸道交界一帶行車道，又以雜物設置路障堵路，造成交通嚴重阻塞；部分蒙面示威者更破壞商店及打破店鋪玻璃。警方警告示威者立刻停止違法行為，並已展開驅散行動，包括使用人群管理特別用途車，驅散示威者。