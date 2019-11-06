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催淚彈炸傷學生討說法 樹仁大學促警一周內交代

2019-11-06 16:47世界日報 香港新聞組╱香港6日電

樹仁大學昨發電郵至全校學生，表示校方已去信警務處長盧偉聰，為該校一名大一生上周六（2日）被警以催淚彈炸傷後背事件，在7日內提供有關資料，以釐清事實，以作進一步後續跟進。有學生同日在樹仁大學圖書館大樓前參加集會，聲援受傷同學，並要求校方譴責警方暴力。

明報報導，樹仁學生會臨時行政小組組長賴政婷認同校方跟進速度快，但希望校方不止文字上回應，更要立刻譴責警暴，與學生直接對話。她又稱若7日限期之後，警方沒有交代，校方亦無跟進措施，將考慮行動升級。

報導指出，有出席集會的同學表示滿意校方答覆，認為校方有就學生受傷事件即時表態，並設死線。另有同學認為樹仁副校監胡懷中作為學校高層，這次回應相較其他大專院校已是十分「出位」，期望學校可更「出面」譴責警方暴力。

報導說，集會高峰時圖書館大樓地下聚集160多名學生、校友和教職員，學生於現場填寫便利貼和摺紙鶴，以表達對受傷同學的心意。

另外，公開大學學生昨日亦有於校園發起集會，聲援於周日（3日）晚於太古城中心衝突中被咬斷部分左耳的校友趙家賢。趙家賢參選區議會東區太古城西選區，同區對手包括丁煌。

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