開槍沒人性？陳百祥杜汶澤辯論反送中 逾170萬人觀戰

2019-11-06 16:46 世界日報 香港新聞組╱香港6日電



藝人辯論反送中 杜汶澤vs陳百祥引關注 影片截圖 分享 facebook 香港藝人杜汶澤和陳百祥昨天下午受邀在本地一個電視節目針對「反送中」運動進行辯論，引發坊間關注與熱議，至少吸引超過170萬人次點閱。

「反送中」運動持續超過5個月，令香港社會撕裂，這種現象也在演藝界出現。杜汶澤和陳百祥是其中的顯著例子，前者支持「反送中」，後者公開支持警察止暴制亂。

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杜汶澤和陳百祥昨天下午受邀參加官方香港電台電視節目「視點31」，就當前局勢展開唇槍舌劍，事先預告就引發轟動，並吸引百萬人觀看直播。

在30分鐘的激辯中，陳百祥指不少「反送中」示威者在1997年後出生，既無必修中史科，又並非用普通話教學，難以融入中國大陸，間接引發這次事件。他又指年輕人似乎「受人擺佈」。

杜汶澤則反駁，是否認識歷史並非重點，又指民調顯示7成人不認同警方的做法，但陳百祥卻支持警察。

陳百祥則回擊，如果年輕人不攻擊警察，警察又怎會用暴力？

陳百祥此前曾表示如果是他當警務處長，早已開真槍，他今天強調當警員生命受威脅時，必須開槍保護自己，又指美國有街頭露宿者曾被5名警察槍擊。

杜汶澤則反駁，美國可以買槍，也是民主國家，香港卻無民選機制，並痛斥開槍「絕無人性」，支持開槍絕對是「滅絕人性」。

面對杜汶澤一度激動，陳百祥則回說，大聲不代表是，激動不代表對。

對於事件如何結束，杜汶澤表示，如果未能解決香港的深層次問題，日後類似事件還會再爆發；陳百祥則認為，事件結束後，應成立獨立調查委員會徹查事件，但要由德高望重的人主持。

明報報導，節目結束後，兩人搭肩合照，頗有風度。

香港藝人中，杜汶澤與何韻詩一向公開表態支持任何泛民主派的運動，被視為演藝界的泛民人士。他們也因此被北京方面封殺，既不能在大陸演出，參演的電影也不能在大陸播映。