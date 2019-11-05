親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸對台26措施
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

習近平見林鄭 打破撤換傳聞

2019-11-05 23:55聯合報 香港特派員李春／香港報導

大陸國家主席習近平前晚在上海會見出席第二屆中國國際進口博覽會的香港特別行政區行政...
大陸國家主席習近平前晚在上海會見出席第二屆中國國際進口博覽會的香港特別行政區行政長官林鄭月娥。 （新華社）
分享

在獲大陸國家主席習近平前晚會見和肯定後，香港特首林鄭月娥昨天說，香港政府會繼續依法遏止暴力，希望社會盡快回復平靜，香港政府會同社會各界保持溝通對話，為香港尋找出路。

新華社昨清晨報導，習近平四日晚在上海會見林鄭月娥。報導稱習在聽取林鄭關於香港近期局勢匯報後表示，香港修例風波持續五個月，林鄭帶領特區政府恪盡職守，努力穩控局面，改善社會氣氛，做了大量艱辛的工作。中央對她是高度信任的，對她和管治團隊的工作是充分肯定。

報導又說，習近平指止暴制亂、恢復秩序仍然是當前最重要的任務。依法制止和懲治暴力活動就是維護香港廣大民眾的福祉，要堅定不移。同時，要做好與社會各界對話和改善民生等工作。希望香港社會各界人士貫徹「一國兩制」方針和基本法，齊心協力，共同維護香港繁榮穩定。

香港輿論對習近平會見林鄭月娥，最關注兩點，一是認定這是北京公開否認撤換林鄭月娥的傳聞；二是習近平用「香港修例風波」來定位，沒有使用之前中港兩地官方部門使用的「暴動」、「顏色革命」等各種嚴重指控。

在上海出席進口博覽會的林鄭月娥昨天傍晚見記者時說，四日出席進博會晚宴，是六月以來她首次有機會與習近平出席同一活動，晚宴開始不久，接獲通知習近平將接見。

被問到習在會面時表示要依法制止和懲治暴力活動，是否代表中央會進一步收緊對港政策，林鄭月娥說，看不到會有收緊的情況，強調香港政府處事緊守一國兩制，依據香港法治。她在上海期間與習和其他中央官員見面時，對方都強調香港的情況是由特區政府按照一國兩制原則和法治精神處理。

林鄭月娥強調，暴力會滋生更多暴力，不能解決問題，最近每一次集會示威都會演變成極端暴行，她呼籲市民遠離場合，警方就不會產生不必要誤會。香港政府會繼續依法遏止暴力，希望社會盡快能夠恢復平靜，當局會與社會各界保持溝通對話，為香港尋找出路。

近日盛傳，香港政府內部思考運用「基本法」四十八條十二款，特赦反修例示威活動中被捕人士的可行性，但必須完成整個司法程序後才進行。林鄭見完習後，否認有此考量，稱如果社會提出這個概念，指的是當局特赦曾經犯法被逮捕或正被檢控人士，即不檢控、不追究，是違背法治社會價值，不會被接受，有關情況不會發生。

林鄭月娥昨晚離開上海轉往北京，今早會見負責港澳事務的國務院副總理韓正，下午出席粵港澳大灣區建設領導小組第三次全體會議。

林鄭月娥前晚獲習近平肯定與支持後，昨在上海進博會多個場合上都可見到其笑容。 （路...
林鄭月娥前晚獲習近平肯定與支持後，昨在上海進博會多個場合上都可見到其笑容。 （路透）
分享

反送中香港禁蒙面法

相關新聞

疑躲催​淚彈 港生墜樓命危

2019-11-05 23:55

專訪：肯定林鄭 並不意味不會替換她

2019-11-05 22:50

香港藝人辯論反送中 杜汶澤vs.陳百祥引關注

2019-11-05 22:31

習近平首度會面林鄭月娥：「高度肯定」港府作為

2019-11-05 17:00

獲習近平力挺 林鄭出席進博會成「微笑月娥」

2019-11-05 16:05

3000反送中示威者被捕 港媒：港府曾考慮特赦可能性

2019-11-05 15:53

破換特首傳言？ 習近平見林鄭 促止暴制亂

2019-11-05 14:31

觀察站／習近平見林鄭 澄清傳言也留下問號

2019-11-05 14:17

躲港警催淚彈失足墮樓 男大生腦重創命危

2019-11-05 11:23

林鄭民調冷冰冰 習近平上海送溫暖

2019-11-05 10:37

習近平告訴林鄭月娥：中央對你高度信任 要求止暴制亂

2019-11-05 08:43

記者戴頭盔抗議 港警取消記者會

2019-11-05 00:20
看更多

熱門文章

台版陳同佳！台灣男子香港搶劫後同日返台 難起訴

2019-11-05 12:20

偷拍「神仙博士美女老師」爆紅 網友一看照片道出殘酷現實

2019-11-05 20:30

解讀陸對台26條政策 學者：這已接近準國民待遇了

2019-11-05 11:03

習近平告訴林鄭月娥：中央對你高度信任 要求止暴制亂

2019-11-05 08:43

劉結一：「26條」真金白銀 惠台措施不會停

2019-11-05 08:52

員工抱怨伙食 華為CEO叫他去「幫廚」 任正非幫腔

2019-11-05 17:10

【重磅快評】26項措施刨根 蔡英文團隊還顧著唱戲

2019-11-05 17:18

父因她追星自殺亡 劉德華狂粉12年後說「後悔了」

2019-11-05 16:52

躲港警催淚彈失足墮樓 男大生腦重創命危

2019-11-05 11:23

18個鐵路局12個虧損 陸高鐵經營惹關注

2019-11-05 19:44

對台26條 陸學者：把民進黨抹黑大陸嘴臉打回原形

2019-11-05 10:01

人民幣走強一度升破7.0關口 創三個月新高

2019-11-05 16:27

惠台26項 柯文哲：這個就是統戰

2019-11-05 14:23

蔡總統斥26條：想逼台灣接受一國兩制 不可能

2019-11-05 14:50

香港藝人辯論反送中 杜汶澤vs.陳百祥引關注

2019-11-05 22:31

習近平稱 中國將繼續擴大市場開放 進一步降低關稅

2019-11-05 11:10

台版陳同佳？台男赴港強盜逃回 刑事局：有追訴權

2019-11-05 16:25

3000反送中示威者被捕 港媒：港府曾考慮特赦可能性

2019-11-05 15:53

中國大陸推出26條惠台措施 台灣作何想？

2019-11-05 04:15

大陸再拋惠台政策 國民黨：對中共代理人法當頭棒喝

2019-11-05 09:57

陸委會批26條「實則利中」 環時：台當局慌什麼？

2019-11-05 11:01

人民幣走強 對美元匯率收復「7」關口

2019-11-05 16:31

林飛帆：國民黨罔顧《26條措施》是包藏一國兩制的禍心

2019-11-05 18:20

大陸釋26條予台同等待遇 蔡英文：為實現一國兩制

2019-11-05 12:20

獲習近平力挺 林鄭出席進博會成「微笑月娥」

2019-11-05 16:05

兩岸關係何時柳暗花明？劉結一：政治障礙應儘早搬走

2019-11-05 09:05

四中全會決定全文發布 要為兩岸和平發展達成制度安排

2019-11-05 19:43

上海進博會開幕 習近平宣布對外開放5方面措施

2019-11-05 11:33

對台26條措施 陳吉仲重批：提籃子假好心

2019-11-05 14:25

防遊客跳崖 峨眉山裝「防輕生」玻璃牆

2019-11-05 15:56

北京整頓違建 知名書店老書蟲被迫結束營業

2019-11-05 15:45

觀察站／習近平見林鄭 澄清傳言也留下問號

2019-11-05 14:17

林鄭民調冷冰冰 習近平上海送溫暖

2019-11-05 10:37

前公安局官員涉貪汙 家產逾億、北京鳥巢附近擁2套房

2019-11-05 13:12

15國結束RCEP談判 李克強籲各方確保明年正式簽署協定

2019-11-05 09:46

中對台26條措施 林飛帆：一國兩制台灣方案的具體行動

2019-11-05 16:17

「華為沒有犯什麼過錯」 任正非：美制裁華為應是政治目的

2019-11-05 17:01

反送中漸疲 港警：激進派可能出現孤狼式攻擊

2019-11-05 14:55

破換特首傳言？ 習近平見林鄭 促止暴制亂

2019-11-05 14:31

猩猩吸菸 合肥動物園：遊客給的 網民：不管不罰 當然有人作惡

2019-11-05 13:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top