習近平見林鄭 打破撤換傳聞

2019-11-05 23:55 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



大陸國家主席習近平前晚在上海會見出席第二屆中國國際進口博覽會的香港特別行政區行政長官林鄭月娥。 （新華社） 分享 facebook

在獲大陸國家主席習近平前晚會見和肯定後，香港特首林鄭月娥昨天說，香港政府會繼續依法遏止暴力，希望社會盡快回復平靜，香港政府會同社會各界保持溝通對話，為香港尋找出路。

新華社昨清晨報導，習近平四日晚在上海會見林鄭月娥。報導稱習在聽取林鄭關於香港近期局勢匯報後表示，香港修例風波持續五個月，林鄭帶領特區政府恪盡職守，努力穩控局面，改善社會氣氛，做了大量艱辛的工作。中央對她是高度信任的，對她和管治團隊的工作是充分肯定。

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報導又說，習近平指止暴制亂、恢復秩序仍然是當前最重要的任務。依法制止和懲治暴力活動就是維護香港廣大民眾的福祉，要堅定不移。同時，要做好與社會各界對話和改善民生等工作。希望香港社會各界人士貫徹「一國兩制」方針和基本法，齊心協力，共同維護香港繁榮穩定。

香港輿論對習近平會見林鄭月娥，最關注兩點，一是認定這是北京公開否認撤換林鄭月娥的傳聞；二是習近平用「香港修例風波」來定位，沒有使用之前中港兩地官方部門使用的「暴動」、「顏色革命」等各種嚴重指控。

在上海出席進口博覽會的林鄭月娥昨天傍晚見記者時說，四日出席進博會晚宴，是六月以來她首次有機會與習近平出席同一活動，晚宴開始不久，接獲通知習近平將接見。

被問到習在會面時表示要依法制止和懲治暴力活動，是否代表中央會進一步收緊對港政策，林鄭月娥說，看不到會有收緊的情況，強調香港政府處事緊守一國兩制，依據香港法治。她在上海期間與習和其他中央官員見面時，對方都強調香港的情況是由特區政府按照一國兩制原則和法治精神處理。

林鄭月娥強調，暴力會滋生更多暴力，不能解決問題，最近每一次集會示威都會演變成極端暴行，她呼籲市民遠離場合，警方就不會產生不必要誤會。香港政府會繼續依法遏止暴力，希望社會盡快能夠恢復平靜，當局會與社會各界保持溝通對話，為香港尋找出路。

近日盛傳，香港政府內部思考運用「基本法」四十八條十二款，特赦反修例示威活動中被捕人士的可行性，但必須完成整個司法程序後才進行。林鄭見完習後，否認有此考量，稱如果社會提出這個概念，指的是當局特赦曾經犯法被逮捕或正被檢控人士，即不檢控、不追究，是違背法治社會價值，不會被接受，有關情況不會發生。

林鄭月娥昨晚離開上海轉往北京，今早會見負責港澳事務的國務院副總理韓正，下午出席粵港澳大灣區建設領導小組第三次全體會議。