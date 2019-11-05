專訪：肯定林鄭 並不意味不會替換她

2019-11-05 22:50 德國之聲 德國之聲中文網



德國之聲：周二，中國最高領導人習近平在上海會晤了香港特首林鄭月娥，並對林鄭以及香港政府的工作高度評價，這是否說明林鄭月娥的地位又穩定了呢？

林和立：無論如何林鄭月娥下台的命運已經不可能改變了，無論是明年三月，人大解除她的職務，還是讓她再留任一年。在她卸任之前，習近平只能對她表示支持，但這並不意味著中央對她工作的肯定，否則也不會有那麼多關於她即將下台、由中央物色合適人選接替她的傳言。

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德國之聲：香港爆发大規模示威浪潮以來，這應當是習近平第一次單獨會晤林鄭月娥和公開表態。您覺得這是一個什麼信號呢？

林和立：中共四中全會公報和之後人大法工委沈春耀的講話都流露出一個信號，就是北京今後任命和罷免香港特首及高級官員的機制要改進。也就是說，今後接替林鄭的人選必須更支持中央，也更具備政治手腕。林鄭過去幾個月的表現大家有目共睹，她已經成為香港歷來民意支持率最低的特首。很多觀察家都認為，中央已經對林鄭失去信心，已經成為一只跛腳鴨。習近平雖然今天對林鄭的工作予以肯定，並不意味著北京沒有計劃安排一個替代人選。

德國之聲：就今天習近平和林鄭談話的內容來看，您認為今後中央對香港的政策會发生什麼變化嗎？

林和立：今後的政策一定會變得更加強硬。四中全會公報已經明確表示，香港要扮演捍衛國家安全的角色，23條立法會再次被提上議事日程，也有可能會在一年之內頒布國家安全法。所以可以肯定地說，中央對香港的全面管控會變得更嚴。

德國之聲：抗議浪潮已經持續了五個月之久，雖然港府宣布撤回修例，又實施了禁蒙面法，但事態仍舊沒有緩和的跡象。您認為香港局勢今後會如何发展？

林和立：我認為香港的問題是一個政治問題，也就是政治和解的問題。香港民眾要求政治改革，尤其是要求選舉方式的改革。他們希望一人一票選舉香港特首和立法會議員。而在北京看來，這些要求是很難被接受的。恰恰相反，北京是希望加強對香港的管控，避免香港局勢危害國家安全，避免香港出現顏色革命。因此，北京的立場和香港示威者的訴求是背道而馳的。有鑑於此，我認為，今後一段時間內，香港的抗爭會進一步升級。

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