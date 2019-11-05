林鄭民調冷冰冰 習近平上海送溫暖
中國國家主席習近平周一(11月4日)晚上，在上海與香港特首林鄭月娥見面，並且明確的表達對林鄭的完全支持。
中國官媒新華社報道，林鄭月娥出席第二屆上海進博會，與習近平見面並且匯報近日香港局勢。對於林鄭的匯報，習近平表示，香港"修例風波"已持續了5個月，林鄭帶領特區政府恪盡職守，努力穩控局面、改善社會氣氛，做了大量艱辛的工作。中央對林鄭是高度信任的，對林鄭和管治團隊的工作是充分肯定的。
習近平說，止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最重要的任務。依法制止和懲治暴力活動就是維護香港廣大民眾的福祉，要堅定不移。同時，要做好與社會各界對話和改善民生等工作。希望香港社會各界人士全面准確貫徹"一國兩制"方針和基本法，齊心協力，共同維護香港的繁榮穩定。
在場會見的還有中共中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國外長王毅、公安部長趙克志等。
林鄭月娥將在5日參加完進口博覽會之後轉往北京，11月6日上午獲主管港澳事務的中國副總理韓正接見。這是反修例運動以來首次，其內容引人關注。
香港特首林鄭月娥在「反送中示威」爆发以來，成為香港回歸史上滿意度最低的特首，中文大學香港亞太研究所公布10月份民意調查結果，市民對特首林鄭月娥表現的評分與9月份的調查比較有顯著的下跌，跌2.7分至25.5分。 七成四的受訪者評林鄭「不合格」，當中更有三成二的人給她零分。
此外，其10月发布的施政報告也僅獲得市民給予29.7分，是香港主權移交以來評分最低的施政報告。
警方因記者抗議取消記者會
近日的抗爭活動當中，許多記者在采訪時遭到波及，頻繁傳出在采訪期間受傷的案例。除此之外，有記者表明身份仍被警方噴灑胡椒噴霧，近期也有浸大學生會記者與立場新聞記者被捕。11月4日，在警察舉行的例行記者會上，有記者頭戴貼有「查警暴、止警謊」字樣的頭盔參加記者會。警察要求他們離場未果，因此取消記者會。
香港記者協會與香港攝影記者協會晚上发布聲明表示，鑑於警方針對記者的暴力及濫捕行為愈趨嚴重及頻繁，業界多次反映無果，香港攝影記者協會在11月4日的警方例行記者會上发起靜默行動，響應記者一直安坐，沒有呼喊口號，即使後來被驅趕也堅持等待記者會開始，在場傳媒也高呼「可以繼續」，但是警方仍取消記者會。聲明說: 「今次業界以最和平的無聲方式表達意見，仍遭警方已『滅聲』手段作回應，我們對此深表遺憾。」
羅法/夏立民 (綜合報導)
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