親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸對台26措施
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

男童為何墜橋？全台護欄1大盲點 出遊護兒必學3招

網友分享黑絲襪美女 竟讓正妹議員嚇一跳

林鄭民調冷冰冰 習近平上海送溫暖

2019-11-05 10:37德國之聲 德國之聲中文網

中國國家主席習近平周一(11月4日)晚上，在上海與香港特首林鄭月娥見面，並且明確的表達對林鄭的完全支持。

中國官媒新華社報道，林鄭月娥出席第二屆上海進博會，與習近平見面並且匯報近日香港局勢。對於林鄭的匯報，習近平表示，香港"修例風波"已持續了5個月，林鄭帶領特區政府恪盡職守，努力穩控局面、改善社會氣氛，做了大量艱辛的工作。中央對林鄭是高度信任的，對林鄭和管治團隊的工作是充分肯定的。

習近平說，止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最重要的任務。依法制止和懲治暴力活動就是維護香港廣大民眾的福祉，要堅定不移。同時，要做好與社會各界對話和改善民生等工作。希望香港社會各界人士全面准確貫徹"一國兩制"方針和基本法，齊心協力，共同維護香港的繁榮穩定。

在場會見的還有中共中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國外長王毅、公安部長趙克志等。

林鄭月娥將在5日參加完進口博覽會之後轉往北京，11月6日上午獲主管港澳事務的中國副總理韓正接見。這是反修例運動以來首次，其內容引人關注。

香港特首林鄭月娥在「反送中示威」爆发以來，成為香港回歸史上滿意度最低的特首，中文大學香港亞太研究所公布10月份民意調查結果，市民對特首林鄭月娥表現的評分與9月份的調查比較有顯著的下跌，跌2.7分至25.5分。 七成四的受訪者評林鄭「不合格」，當中更有三成二的人給她零分。

此外，其10月发布的施政報告也僅獲得市民給予29.7分，是香港主權移交以來評分最低的施政報告。

警方因記者抗議取消記者會

近日的抗爭活動當中，許多記者在采訪時遭到波及，頻繁傳出在采訪期間受傷的案例。除此之外，有記者表明身份仍被警方噴灑胡椒噴霧，近期也有浸大學生會記者與立場新聞記者被捕。11月4日，在警察舉行的例行記者會上，有記者頭戴貼有「查警暴、止警謊」字樣的頭盔參加記者會。警察要求他們離場未果，因此取消記者會。

香港記者協會與香港攝影記者協會晚上发布聲明表示，鑑於警方針對記者的暴力及濫捕行為愈趨嚴重及頻繁，業界多次反映無果，香港攝影記者協會在11月4日的警方例行記者會上发起靜默行動，響應記者一直安坐，沒有呼喊口號，即使後來被驅趕也堅持等待記者會開始，在場傳媒也高呼「可以繼續」，但是警方仍取消記者會。聲明說: 「今次業界以最和平的無聲方式表達意見，仍遭警方已『滅聲』手段作回應，我們對此深表遺憾。」

羅法/夏立民 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港禁蒙面法

相關新聞

習近平告訴林鄭月娥：中央對你高度信任 要求止暴制亂

2019-11-05 08:43

記者戴頭盔抗議 港警取消記者會

2019-11-05 00:20

港警記者會改臉書直播 再拘325人最小14歲

2019-11-04 22:09

為香港懸賞千萬找出路 金主現身

2019-11-04 20:47

香港示威者指望美伸援手 關鍵在川普

2019-11-04 16:59

抗議太古砍人事件 港示威者發起中環快閃集會

2019-11-04 16:12

大學生當急救義工 遭催淚彈擊中一度休克

2019-11-04 15:52

驅散商場人鏈 港警舉槍、抓走記者

2019-11-04 15:46

反送中漸成反中…中資店鋪無端成出氣筒 中銀屢遭破壞縱火

2019-11-04 15:43

赫見土製炸彈、爆裂物 香港示威武器升級

2019-11-04 15:42

林鄭將晤韓正 劉兆佳：不排除管治班子換2至3人

2019-11-04 14:40

黃之鋒不獲參選資格 中共黨報：有力打擊「港獨」

2019-11-04 09:46

反送中濺血 兩夫婦中刀 男子穿肺命危

2019-11-04 09:24
看更多

熱門文章

全球17年來首見 陸研發阿茲海默症新藥問世

2019-11-04 16:04

台灣人如何尋求大陸外館協助？大陸國台辦解釋了

2019-11-04 11:50

中共推「對台26條」 陸委會痛批：企圖介入台灣選舉

2019-11-04 12:13

陸再推26條 府回擊「一國兩制台灣行動方案」

2019-11-05 00:10

大陸今拋出對台26條 他指是影響2020總統大選關鍵因素

2019-11-04 16:25

兩岸掀罵戰！陸委會批「對台26條」 國台辦嗆：詆毀抹黑

2019-11-04 16:26

陸提對台26條「宣示性強」 大學校長籲：台生要張大眼睛

2019-11-04 21:07

陸委會批26條：名為惠台 實則利中

2019-11-05 00:09

吳釗燮簡體字回嗆對台26條：給中國人民多點自由

2019-11-04 16:39

陸再推「對台26條」 台企聯會長：可操作性強 一看就懂

2019-11-04 14:55

台人可到中國外館辦旅行證件 學者：效用低吃台人豆腐

2019-11-04 16:33

中共推出「26條措施」 陸學者：顯見對台政策仍是和平

2019-11-04 11:30

學者解讀／陸26條 對蔡政府更硬 對台灣人更軟

2019-11-05 00:38

習近平告訴林鄭月娥：中央對你高度信任 要求止暴制亂

2019-11-05 08:43

中惠台措施提領事權 駐荷處指玩笑開大了

2019-11-05 04:14

赫見土製炸彈、爆裂物 香港示威武器升級

2019-11-04 15:42

26條開放向陸外館求援 「吃台灣人豆腐」

2019-11-05 00:14

港警記者會改臉書直播 再拘325人最小14歲

2019-11-04 22:09

陸擴大招收台生院校範圍 私校：生源短缺衝擊雪上加霜

2019-11-04 18:50

劉結一：「26條」真金白銀 惠台措施不會停

2019-11-05 08:52

中國對台再推26條 產業界：恐綁住台廠騙關鍵技術

2019-11-04 19:43

這樣也送？ 外賣員登泰山送水果：就當鍛鍊身體

2019-11-04 14:34

陸對台26條措施 吳釗燮簡體字酸：台灣用不到一國兩制

2019-11-04 17:08

為香港懸賞千萬找出路 金主現身

2019-11-04 20:47

惠台26條韓國瑜樂觀其成 籲企業要做好風險管控

2019-11-04 18:50

習近平視察提特色民主 官媒通稿隱去引猜測

2019-11-04 15:38

在陸台生：對台26條 涉運動員條文值得注意

2019-11-04 18:28

新聞眼／除了祭恐嚇牌 政府還有對策？

2019-11-05 00:18

台灣大選前…大陸拋出對台26條

2019-11-04 14:47

香港示威者指望美伸援手 關鍵在川普

2019-11-04 16:59

中共「對台26項」擴大招募赴陸台生 教部：誘因不足

2019-11-04 16:34

汪洋宣布新26條 蕭萬長盼延伸更多台商產業

2019-11-04 15:19

反送中漸成反中…中資店鋪無端成出氣筒 中銀屢遭破壞縱火

2019-11-04 15:43

記者戴頭盔抗議 港警取消記者會

2019-11-05 00:20

抗議太古砍人事件 港示威者發起中環快閃集會

2019-11-04 16:12

正妹進飛機駕駛艙開心比YA 機長慘遭終身停飛

2019-11-05 01:55

中國大陸推出26條惠台措施 台灣作何想？

2019-11-05 04:15

繼31條後 中國再推出對台26條

2019-11-04 11:15

商總和台企聯樂見對台26條 產業界：要注意風險

2019-11-05 00:21

回應陸對台26條 經部：嚴把關 防關鍵技術流失

2019-11-04 23:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top