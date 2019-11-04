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香港示威者指望美伸援手 關鍵在川普

2019-11-04 16:59世界日報 編譯潘勛／綜合3日電

隨著香港示威進入第五個月，示威人士愈形指望美國鼎力相助。 路透社
隨著香港示威進入第五個月，示威人士愈形指望美國鼎力相助。 路透社
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隨著香港示威進入第五個月，示威人士愈形指望美國鼎力相助，美國國會議員乃至副總統潘斯固然聲援，甚至有人赴港相挺，但分析家指出，川普總統做買賣成性，一切神鬼難測。此外美國還得權衡舉措，以免北京當局及其宣傳機器取得更多「彈藥」，把香港示威描摩成外國勢力煽風點火。

紐約時報」3日報導，香港示威者有時看來似乎真是愛慕美國。單以當天來看，有示威者搖著美國國旗、徵兵海報，甚至穿上漫威漫畫人物「美國隊長」的全套服裝。美國代表著民主，他們則希望或許美國能拯救香港。

香港示威者向港府及其上司中國共產黨施壓，希望取得更大的民主、法治權利。在他們看來，川普政府可以向中、港官員發號施令，特別是因為中方精英圈的成員還希望保住赴美管道。示威者還指出，川普發動的美、中貿易戰，整體已對中國國家主席習近平添加壓力。

但對美國政府而言，香港示威較為棘手，可能讓政策進退維谷，但也可以當成與北京較勁的槓桿點，另向世界其他地方輸出美國價值。

曾在美國國務院和國家安全委員會任職的華府智庫布魯金斯研究院研究員何瑞恩(Ryan Hass)表示，美方應繼續防止北京對港動武，但香港示威者也不該錯估美方的同情與支持，以為北京下重手時，美國一定保得住他們。

「紐時」指出，美國會不會加大在港動作，端賴無人能料的川普總統。美方官員及議員都公開要求中方克制極權衝動，但川普就算有也很少提到人權、民主，而且沒為香港撂重話。

總之，川普是個做買賣的總統。就算國會擬好香港人權法案送他案前，川普也只把它當成逼中國退讓的工具；假如美、中有望達成貿易協議，川普就會撒手，不挺香港示威。

何瑞恩表示，川普可不是從價值的眼光來看待香港。即便共和、民主兩黨都強烈支持港民非暴力示威，也休想凌駕川普做買賣的本能。只要川普還是總統，美國看待香港事態的發展就有局限。

反送中香港川普人權紐約時報

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