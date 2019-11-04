大學生當急救義工 遭催淚彈擊中一度休克
2019-11-04 15:52世界日報 香港新聞組╱香港4日電
防暴警察前日在銅鑼灣發射催淚彈驅散示威者時，意外擊中一名急救員義工，造成背部嚴重燒傷，一度出現休克。樹仁大學學生會昨發聲明證實受傷急救員為一年級學生，當時只履行人道救援義務，但被警方投擲的催淚彈造成背部嚴重燒傷，學生會對警方予以最強烈譴責。
香港01報導，樹仁大學副校監胡懷中表示，對學生遭催淚煙彈擊中導致嚴重燒傷，「我們心痛難過」，校方會去信警務處處長盧偉聰，要求他提供一切資料，以釐清事實，並再次呼籲同學遠離暴力衝突現場。
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「城市廣播」facebook片段顯示，事發時警方先後投擲最少兩枚催淚彈，突有一名防暴警員衝過煙霧，從地上拾起一支黑色棍，隨即跑回。其中一枚催淚彈在半空爆開，並落在急救員背部，由其他急救員合力帶離現場再急救，當時男子仍有知覺，但一度出現休克，中彈時背部曾有火光。
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