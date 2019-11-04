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驅散商場人鏈 港警舉槍、抓走記者

2019-11-04 15:46世界日報 香港新聞組╱香港4日電

港九經過前日多處警民衝突後，有網民昨發起「東區集氣人鏈日」，近百人在太古城內組成人鏈，現場高唱《願榮光歸香港》。現場人士表示，下午6時有數人塗污美心的北京樓及另外兩間食肆，20分鐘後防暴警察進入太古城中心驅散，並使用胡椒噴劑，更一度舉搶指向現場市民，其後制伏多人，當中包括一名《立場新聞》的攝影記者。太古城中心商場提早在約7時半關門。

明報報導，警方昨日進入多個商場，包括太古城中心、新城市廣場及大埔超級城；傍晚約數百人在太古城中心組人鏈，場內大部分店舖如常營業，保安未阻止。批防暴警約6時15分進入商場，最少制伏一人及帶走，引起不滿。期間有警員以胡椒噴霧及長槍指向四周，遭市民喝倒彩。

香港01報導，一名《立場新聞》的攝影記者現場被警察鎖上手扣並押入警車帶走，《立場新聞》其後在Facebook上確認事件。公司強調攝影被捕時，有配戴記者證，但目前未確定事發經過和原因。翻查現場影片，該名記者確有佩戴證件，但未穿反光衣。

防暴警離去後，市民包圍商場保安質疑為何容警方進入，又批評保安未能保障客人安全。太古城中心發言人稱並無報警，亦無於警方行動前獲預先通知。

另外，救護員協助傷者期間，一名操普通話男子取出多支五星旗，高呼「我是中國人」，在場市民情緒激動，向他指罵，有人推撞，遭其他市民制止。

港警商場舉槍，首入太古城中心拘人。 歐新社
港警商場舉槍，首入太古城中心拘人。 歐新社
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