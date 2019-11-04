反送中漸成反中…中資店鋪無端成出氣筒 中銀屢遭破壞縱火

2019-11-04 15:43 世界日報 香港新聞組╱香港4日電



反送中波及中資企業。 香港中國通訊社 分享 facebook 反送中持續近五個月，示威期間中資銀行屢成被破壞的目標之一，甚至遭到公然縱火，中銀香港副董事長兼總裁高迎欣昨天表示，近月針對中資銀行的衝擊令銀行損失嚴重，支持港府盡快止暴制亂。

香港01報導，高迎欣表示，中資銀行受到暴力衝擊，商鋪、門市、財產設備均受到嚴重破壞，企業的正常經營亦受到嚴重干擾，損失十分嚴重。他呼籲，駐港中資企業和廣大的愛國愛港人士應團結一致，堅決支持特區政府依法施政，盡快止暴制亂，恢復秩序、回到正軌。

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中聯辦副主任仇鴻昨天也表示，全港應該抵制暴力，在現時的情況下，不是要重點保護哪一些地方，必須大家一起發揮正能量反對暴力。

據信報財經報導，提到灣仔新華社亞太總分社被縱火，仇鴻回應稱，人民日報的評論已有明確的表態。人民日報發表評論文章指出，針對新聞機構的暴力犯罪行為，是世界上任何一個國家都不會容忍的，堅決支持香港警方止暴制亂，向暴力說不。

另外，多間有中資背景的店舖也遭大肆破壞，例如噴漆、玻璃遭打爆碎滿地、貨物被傾倒出街或放火，包括銅鑼灣渣甸街優品360，被破閘放火焚燒貨物，再將購物籃和貨品掟出街，門口被噴「共產」及「黑店」字樣；怡和街中國移動分店亦被噴「共產」字樣。

東海堂分店鐵閘則被噴「賣港不了」和「光復」字樣，食物和飲品散滿街上；圍板的吉野家，被噴上「罷食」和「光復香港」字樣，滿地玻璃碎，自助點餐機被打爛，被搬出馬路放火焚燒。