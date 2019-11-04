赫見土製炸彈、爆裂物 香港示威武器升級

2019-11-04 15:42 世界日報 香港新聞組╱香港4日電



香港返送中活動持續不斷。 香港中國通訊社 分享 facebook 香港反送中風暴持續，昨日多區發生衝突期間，銅鑼灣出現兩個疑似爆裂物，旺角也發現了一個土製炸彈，引發「示威武器升級」警惕；另外，大陸中央政法委微信公眾號「長安劍」指，香港示威者並非沒有「後台」，而是經過專業訓練、擁精良裝備，更罕見直接點名，台灣空服員等工會、教會為香港示威者募集、提供裝備。

綜合媒體報導，香港銅鑼灣昨天出現兩個疑似紙盒爆炸品，其中一個寫有「同胞勿近，手足勿近」，警方爆炸品處理課先後到希慎廣場前及波斯富街天橋位置，引爆該兩個可疑物品。

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凌晨3時，有示威者於旺角放置一個土製炸彈，其後將汽油彈擲向該個爆炸物，最終現場一度冒起火球，未見爆炸。

報導指出，警方昨晚於灣仔查獲逾百支汽油彈及多件攻擊性武器，拘捕四男一女，年齡介乎19至24歲；有組織罪案及三合會調查科警司楊耀宗指，被捕人士涉製造汽油彈及攻擊性武器，懷疑於昨日暴動示威中使用。

另外，政法委微信公眾號「長安劍」提出多項理據，指香港示威者經過專業訓練，有戰傷救治、戰損處置、伴隨式心理輔導、戰後心理干預、法律援助等機制，而香港某大學一名外籍教授更提供私人帳戶，為示威者募集大量資金，暴露了外國勢力的深度介入。

文章強調，「誰還能相信，香港示威者背後真的無後台」，直指示威者的裝備，汽油彈、土製炸彈、改裝彈弓、自製煙霧彈、自製火燄發射器和通訊器材，可以媲美防暴警察。文章還點名，當上述裝備在香港缺貨時，以台灣桃園市空服員職業工會為代表的台灣工會、教會等為他們募集、提供裝備。

報導稱，中央政法委首次直接點名台灣涉入香港反送中，而早在今年8月英國BBC也曾報導，台北市某教會內堆滿多種防毒面具、面罩等防護裝置，進一步懷疑台灣是幫助香港補給各項防毒裝備的中繼站。