親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

政策買票？ 女性免費搭公車 他嗆對手「有膽學我啊」

兒子大鬧IKEA 神隱3天李興文發文道歉

港七區示威行動流血收場 17人傷2人危殆

2019-11-04 10:08中央社 台北4日電

香港昨天「反警暴七區行街（逛街）」行動晚間開始演變為流血衝突。香港醫管局表示，截至早上7時半，共17人因衝突受傷送院，其中2人危殆、2人嚴重。

醫管局表示，17名傷者年齡介於19至55歲，除了4人傷勢較嚴重外，其餘傷者分別有8人情況穩定、1人未確定情況、4人已經出院。

昨天最嚴重襲擊事件發生在太古城，晚間約7時，一名灰衣男子在太古城中心外持刀砍傷多人，遭在場民眾圍毆，香港區議員趙家賢試圖阻止時遭咬斷部分耳朵。

太古傷人案共有5名傷者送往東區醫院，其中2名男子危殆，包括一名被刺傷背部及腹部的男子，其肺部被刺穿；行凶男子則頭部受傷，正接受手術。香港議員趙家賢傷勢嚴重，可能要接受耳朵縫合手術。

反送中香港禁蒙面法

相關新聞

反送中濺血 兩夫婦中刀 男子穿肺命危

2019-11-04 09:24

香港網民發起七區「行街」 抗議未停

2019-11-03 23:49

反暴警示威濺血 香港區議員遭襲咬斷耳朵

2019-11-03 23:40

香港反送中 七區「行街」抗議警暴

2019-11-03 21:38

港特首林鄭將赴北京 會見國務院副總理韓正

2019-11-03 21:24

中銀分行屢遭破壞縱火 副董事長：中資銀行損失嚴重

2019-11-03 20:58

催淚彈燃燒熱熔馬路？ 專家：外來壓力導致「陷入」現象

2019-11-03 20:58

中國選手舉報 反送中作品被蛋糕大賽取消資格

2019-11-03 19:12

林鄭：暴力損信心 嚴正可讓香港重新出發

2019-11-03 17:37

警催淚彈射中消防車 警消互飆粗口

2019-11-03 17:09

反送中／少女遇港警截查驚哭 大律師路過安慰

2019-11-03 17:09

澳門：這個香港鄰居是中國的招牌？

2019-11-03 16:56

反送中衝突再起 港警衝入新城市廣場壓制人群

2019-11-03 16:43

反送中大衝突 港媒：港警6成隱藏識別證件

2019-11-03 15:56

港網民發起 「七區緊急行街」 防暴警戒備

2019-11-03 14:28

反送中波及中資企業 中聯辦：必須反對暴力

2019-11-03 11:07

反送中／港網民號召下午「七區行街」 維園流水式集會

2019-11-03 10:41

新華社香港分社遭縱火 環時：對北京的挑釁

2019-11-03 09:32

反送中衝突升級 截至凌晨警拘200人、檢獲188支汽油彈

2019-11-03 09:14
看更多

熱門文章

兒時與空姐合照 15年後成師徒

2019-11-03 12:09

中國選手舉報 反送中作品被蛋糕大賽取消資格

2019-11-03 19:12

反暴警示威濺血 香港區議員遭襲咬斷耳朵

2019-11-03 23:40

反送中大衝突 港媒：港警6成隱藏識別證件

2019-11-03 15:56

反送中濺血 兩夫婦中刀 男子穿肺命危

2019-11-04 09:24

新華社遭縱火 中共政法委：突破法律文明底線

2019-11-03 14:33

王振民：有人要掀香港這個鍋 讓所有人受害

2019-11-03 11:58

香港反送中 七區「行街」抗議警暴

2019-11-03 21:38

「台灣人可在陸外館申請旅行證件」 中共發布對台26條

2019-11-04 10:03

中銀分行屢遭破壞縱火 副董事長：中資銀行損失嚴重

2019-11-03 20:58

A股漲跌幅限制 將放寬

2019-11-03 23:18

四中後首訪 習近平給上海3任務

2019-11-03 23:49

反送中／少女遇港警截查驚哭 大律師路過安慰

2019-11-03 17:09

反送中衝突再起 港警衝入新城市廣場壓制人群

2019-11-03 16:43

港網民發起 「七區緊急行街」 防暴警戒備

2019-11-03 14:28

缺席四中全會 港媒爆：重慶副書記任學鋒離奇去世

2019-11-04 09:38

港特首林鄭將赴北京 會見國務院副總理韓正

2019-11-03 21:24

高分七號衛星 大陸成功發射

2019-11-04 02:22

反送中／港網民號召下午「七區行街」 維園流水式集會

2019-11-03 10:41

澳門：這個香港鄰居是中國的招牌？

2019-11-03 16:56

催淚彈燃燒熱熔馬路？ 專家：外來壓力導致「陷入」現象

2019-11-03 20:58

林鄭月娥赴北京出席大灣區會議 韓正將接見

2019-11-03 11:30

北京餐飲競爭激烈 業者各出奇招混搭成風

2019-11-03 12:18

產值飆升 陸科幻產業大躍進

2019-11-04 02:22

警催淚彈射中消防車 警消互飆粗口

2019-11-03 17:09

林鄭：暴力損信心 嚴正可讓香港重新出發

2019-11-03 17:37

廈門文博會熱絡 台灣文創吸睛

2019-11-03 14:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top