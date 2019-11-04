港七區示威行動流血收場 17人傷2人危殆
2019-11-04 10:08中央社 台北4日電
香港昨天「反警暴七區行街（逛街）」行動晚間開始演變為流血衝突。香港醫管局表示，截至早上7時半，共17人因衝突受傷送院，其中2人危殆、2人嚴重。
醫管局表示，17名傷者年齡介於19至55歲，除了4人傷勢較嚴重外，其餘傷者分別有8人情況穩定、1人未確定情況、4人已經出院。
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昨天最嚴重襲擊事件發生在太古城，晚間約7時，一名灰衣男子在太古城中心外持刀砍傷多人，遭在場民眾圍毆，香港區議員趙家賢試圖阻止時遭咬斷部分耳朵。
太古傷人案共有5名傷者送往東區醫院，其中2名男子危殆，包括一名被刺傷背部及腹部的男子，其肺部被刺穿；行凶男子則頭部受傷，正接受手術。香港議員趙家賢傷勢嚴重，可能要接受耳朵縫合手術。
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