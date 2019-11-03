中銀分行屢遭破壞縱火 副董事長：中資銀行損失嚴重
2019-11-03 20:58香港01 記者勞敏儀／報導
反修例風波持續近五個月，遍地開花的示威活動期間，中資銀行經常成為被破壞的目標之一，當中中銀香港不少分店被激進示威者大肆破壞，甚至在行內縱火。中銀香港副董事長兼總裁高迎欣今日（3日）出席一項活動時表示，近月針對中資銀行的衝擊令銀行損失嚴重，支持特區政府依法施政，盡快止暴制亂。
籲堅決支持盡快止暴制亂
高迎欣表示，中資銀行受到暴力衝擊，商舖、門市、財產設備均受到嚴重破壞，企業的正常經營亦受到嚴重干擾，導致損失十分嚴重。他呼籲，駐港中資企業和廣大的愛國愛港人士應團結一致、禾舟共濟，堅決支持特區政府依法施政及愛國愛港力量發展壯大，促進香港盡快止暴制亂，恢復秩序、回到正軌。
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文章授權轉載自《香港01》
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