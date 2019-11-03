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催淚彈燃燒熱熔馬路？ 專家：外來壓力導致「陷入」現象

2019-11-03 20:58香港01 記者張美華／報導

昨晚（2日）近10時，有人發現催淚彈彈殼旁，有多個圓型凹陷位，與彈殼相似，因此出...
昨晚（2日）近10時，有人發現催淚彈彈殼旁，有多個圓型凹陷位，與彈殼相似，因此出現熱熔石屎路說法。 香港01資料照片／記者梁鵬威攝影
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反修例風波持續，昨日（2日）港島區集會又出現連串警民衝突，警方於銅鑼灣波斯富街及羅素街交界進行驅散，其間曾發射多枚催淚彈，有催淚彈陷入馬路地面中，網上有傳言指催淚彈燃燒時的高溫，熱熔馬路的英泥。

有港版「神探伽利略」之稱的理大機械工程學系前工程師盧覺強否定上述說法。他指催淚彈燃燒時最高溫度達120至130度，射向地面時會因「熱脹冷縮」，而令沙石膨脹造成鬆脫，惟催淚彈燃燒的溫度，並不會令地面「熱熔」，當有外來的壓力，如車輛或有人在催淚彈上施加壓力，便有可能造成「陷入」的現象。

昨日（2日）入夜後，大批市民仍於銅鑼灣一帶聚集，有蒙面示威者在銅鑼灣、灣仔和中上環一帶堵路縱火，防暴警員不斷發射催淚彈驅散人群。其中出現催淚彈彈殼陷入石屎馬路畫面，引起熱議，有網民質疑催淚彈燃燒時的高溫，足以熱熔馬路的英泥，令催淚彈陷入馬路中。

催淚彈最高溫度130度不足以熔地

盧覺強接受《香港01》訪問時否定「熱熔地面」的說法，他解釋催淚彈燃燒時最高溫度攝氏120至130度，惟射向地面時並不會「熱熔」地面，反而會因地面硬的緣故，造成反彈的效果。

而相片中有「陷入」的現象，盧覺強則指催淚彈燃燒時的高溫，會因「熱脹冷縮」而令英泥中的沙石膨脹，造成鬆脫；在催淚彈持續高溫燃燒的數分鐘內，有外來施加的壓力，例如車輛在彈殼上駛過，又或有人在彈殼上踩過，就有可能造成「陷入」的現象。

有化學學者也指出，石屎地由礦物質組成，資料顯示，即使是1,000度以上的熔點都不會出現凹槽，而只會分解，而瀝青地的熔點是300至400度。他看過相片後，圈狀的凹邊並不平滑而且有崩裂位，認為是由物理的衝擊力造成為主。

催淚彈遇水變藍 原因未明

另外，就網上有照片拍攝到昨有催淚彈懷疑遇水後，釋出藍青色液體，英國皇家生物學會院士陳玉成指，藍色液體未必有毒，而單看照片估計，催淚彈彈殼散落的地方附近或有酸、鹼（飲食業污水）、以及油等物質，續言不能排除催淚彈碰上上述物質後，產生特別化學反應，或是造成藍色液體的其中一個原因。

惟陳玉成強調要準確了解釋出藍青色液體的原因，必須先知悉警方所使用的催淚彈來源地和製造成分，才能確定是甚麼原因導致催淚彈在遇水後，釋出藍青色液體。至於警方現時是否仍存在使用「過期」催淚彈，他表示亦是其中一個關鍵。

至於催淚彈是否如傳聞是內地生產，警方沒有直接回應，只稱一直依照既定政策、程序及守則採購合適的裝備及彈藥，以配合實際行動需要。至於裝備細節屬行動部署，警方不會公開。警方強調，就彈藥使用有嚴謹的指引，亦參考製造商所提供的安全確認，確保所有使用的彈藥安全及操作正常。

十一月二日晚上十時半，警方再次施放催淚彈。 記者梁鵬威／攝影
十一月二日晚上十時半，警方再次施放催淚彈。 記者梁鵬威／攝影
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文章授權轉載自《香港01》

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