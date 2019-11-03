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澳門：這個香港鄰居是中國的招牌？

2019-11-03 16:56德國之聲 德國之聲中文網

香港正進入民主抗議運動的第五個月末。起始於反對一項有爭議引渡法的這一大規模示威浪潮迅速发展為要求更多自治權、追究警方責任、特首林鄭月娥下台的持續性抗議運動。

香港夾雜暴力的騷亂使適用於特別行政區的"一國兩制"原則的有效性受到質疑。

與香港的混亂局面相比，在珠江三角洲坐渡輪不過一個小時路程的鄰居澳門則相對平靜。經由一座世界上最長的海橋與中國內地相連的半自治的澳門，常被視為中國"更有教養的特別行政區"。該地區沒有太多受到香港暴力的影響。這不僅讓人发問，澳門如何成了"一國兩制"的招牌，而香港則成了反抗的象征？

澳門大學政府與行政學系助教陳建新對德國之聲表示，"大多數澳門人不支持香港的鬧事者，而是支持香港特區政府"，但由於這兩個地區之間有著很大區別，因此，難以直接比較香港和澳門。他指出，"這兩個國民經濟體非常不同。而且，澳門要小得多。因此，澳門比香港更依靠內地。"

香港對澳門

雖然港澳均實行同一原則，但存在著巨大差異。澳門人口62.3萬，香港有740萬人；近一半澳門居民在內地出生，而香港的比例是20%。陳建新助教對德國之聲表示，大多數澳門住民仍認為自己是中國人，與內地有著堅固的紐帶關系。

此外，澳門的經濟发展同香港有著根本的不同。陳建新強調指出，香港相比，澳門是一個微小經濟體，必須與中國有良好關系。澳門人均國內生產總值位居全球第四--排在香港之後--，其經濟規模卻要小得多，資金上仰賴內地的程度更大。2018年，70%的游客來自內地。

澳門有"東方摩洛哥"之稱，博彩業佔其經濟總量的50%。香港則是亞洲金融中心，目前更依靠其同西方經濟的聯網關系。

歷史差異

這兩個特別行政區的另一個區別源自其歷史。香港在150年時間裡被英國殖民化，1997年主權移交中國；澳門於1557年即被葡萄牙殖民化，1999年回歸中國。地區的殖民地歷史不僅在法律和公民社會的結構上打下了烙印，而且也影響了其住民的意識形態和文化認同。

由於英國殖民史的影響，很多香港人在很長時間裡認為自己有別於內地中國人。

約克大學教授Yuk-Lin Wong指出，歐洲中心主義和與英國統治攜手而來的西方宣傳使部分港人認為，自己高於內地中國人一等，因此，某些香港人樂享他們自己新发現的這一身份。

在英國人的統治下，香港也出現了新的或不同的信仰和地位等級體系，例如精英主義和社會等級，並逐步接過了自由主義和法治，而在主權移交後尤其注重了言論自由。

而在澳門，主權移交前，涉及如何將中共的一套融入理政，葡萄牙人則要謹慎得多。還在主權移交前33年，澳門即已處於中國的控制下。

殖民統治的另一個重要副作用是，以三合會著稱的黑社會在港澳兩地均十分活躍，引发混亂。在澳門，因賭場團伙內斗，三合會導致了一場經濟衰退和社會暴力。在北京接掌了對這兩個地區的控制後，三合會多數成員作鳥獸散。鑑於此，很多澳門人認可中國的干預，認為是它導致了社會秩序和財政穩定的重建。

法治和社會動員

在過去20年裡，澳門唯一的一次大規模抗議運動发生於2014年，史稱"澳門反離保運動"，抗議對象是特區政府提出的《候任、現任激勵人行政長官及主要官員的保障制度》法案，並要求就行政長官崔世安有意競選連任進行全民公投。

在香港，2012年，居民們就在反對國民教育計劃的抗議行動中注意到了他們共同的利益和民眾動員的力量。

作為強烈商業化的城市，香港的執政理念被稱為新公共管理（New Public Management），強調效率。澳門大學助教陳建新指出，香港的司法系統好於澳門，在香港，公民社會和法治意識发展程度更高。鑑於此，示威時，港人的安全意識更強烈，因為，他們知道，在既有法治框架內，反對威權政府的可能性提高了。

再者，該市若干律師毫不遲疑，批評政府，對異見人士提供司法幫助，這在香港的反引渡法抗議運動中可以觀察到。

在澳門，則存在著強大的團體組織以及主要由親北京成員組成的"富有影響力的城區"。所有團體組織，如澳門貿促局和澳門同鄉會在該市立法會中都有自己的代表。陳建新指出，這些團體可使特別行政區政府易於在社會上達成共識，例如，經由包括立法大會在內的多個官方平台，將"遭忽視群體的聲音"融匯在一起。由此，它們亦可发揮"利益集團"的功能。

社會動蕩會波及澳門？

澳門當局似乎會迅速將對香港表示聲援的人關起來。在10月1日中華人民共和國國慶節過後，澳門保安司長即公示，舉牌子或打出支持香港標語的學生群體有可能被視為非法集會。今年8月，警方禁止了澳門舉行的一次聲援香港的集會，逮捕了7人。

倫敦經濟與政治學院經濟史教授鄧鋼對德國之聲表示，"說香港失敗，澳門成功，為時過早。這兩個前殖民地的經濟結構非常不同，它們和中國的關系亦然。我們該給它們5年時間，才能作出結論。"

本文章由德國之聲授權提供】

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