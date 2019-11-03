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林鄭：暴力損信心 嚴正可讓香港重新出發

2019-11-03 17:37世界日報 香港新聞組／香港3日電

正在南京訪問的行政長官林鄭月娥2日出席第二屆「蘇港融合發展峰會」，她提到，最近幾...
正在南京訪問的行政長官林鄭月娥2日出席第二屆「蘇港融合發展峰會」，她提到，最近幾個月香港出現極大的紛爭和暴力的行為，無可避免影響到海內外各界對香港的信心，但她認為香港在「一國兩制」下的獨特優勢沒有受損。 香港中國通訊社
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正在南京訪問的行政長官林鄭月娥2日出席第二屆「蘇港融合發展峰會」，她提到，最近幾個月香港出現極大的紛爭和暴力的行為，無可避免影響到海內外各界對香港的信心，但她認為香港在「一國兩制」下的獨特優勢沒有受損。

香港電台報導，林鄭致辭強調，港府近年在加強香港的國際連繫和與內地省市合作的努力沒有白費，強調只要通過嚴正執法、誠意對話、回復平靜，香港肯定可以重新出發。

香港01報導，林鄭在峰會上表示「江蘇香港中心項目」成立後將會為南京市引入投資，建設在江蘇的香港企業總部中心及蘇港青年科創中心。同時也可以作為一個重要平台，透過引進香港的專業服務，協助江蘇企業與國際接軌，開拓海外市場。兩地投資合作的各個項目涉及的範疇相當廣泛，她相信蘇港投資合作的各個項目定能從不同的領域推動雙方資源優勢互補，推動兩地持續發展。

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