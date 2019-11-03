林鄭：暴力損信心 嚴正可讓香港重新出發

2019-11-03 17:37 世界日報 香港新聞組／香港3日電



正在南京訪問的行政長官林鄭月娥2日出席第二屆「蘇港融合發展峰會」，她提到，最近幾個月香港出現極大的紛爭和暴力的行為，無可避免影響到海內外各界對香港的信心，但她認為香港在「一國兩制」下的獨特優勢沒有受損。 香港中國通訊社 分享 facebook 正在南京訪問的行政長官林鄭月娥2日出席第二屆「蘇港融合發展峰會」，她提到，最近幾個月香港出現極大的紛爭和暴力的行為，無可避免影響到海內外各界對香港的信心，但她認為香港在「一國兩制」下的獨特優勢沒有受損。

香港電台報導，林鄭致辭強調，港府近年在加強香港的國際連繫和與內地省市合作的努力沒有白費，強調只要通過嚴正執法、誠意對話、回復平靜，香港肯定可以重新出發。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

香港01報導，林鄭在峰會上表示「江蘇香港中心項目」成立後將會為南京市引入投資，建設在江蘇的香港企業總部中心及蘇港青年科創中心。同時也可以作為一個重要平台，透過引進香港的專業服務，協助江蘇企業與國際接軌，開拓海外市場。兩地投資合作的各個項目涉及的範疇相當廣泛，她相信蘇港投資合作的各個項目定能從不同的領域推動雙方資源優勢互補，推動兩地持續發展。