反送中／少女遇港警截查驚哭 大律師路過安慰

2019-11-03 17:09 世界日報 記者 世界日報 記者 李仲維 ／香港3日電



播反送中歌曲司機遭警壓制，少女遇截查受驚痛哭。 路透社 分享 facebook

香港民主派區議會候選人2日下午3時在維園中央草坪舉辦選舉聚會，中午起開始有人群聚集，警方嚴密布防。一輛白色私家車在銅鑼灣被警員攔查，有網友指，當時司機正播放反修例歌曲，隨後被拉出車外制伏，被至少八名警員包圍按在地上，之後被警員帶走。

綜合港媒報導，大批身穿黑衣或戴上面罩的抗議人群，下午3時起占據銅鑼灣SOGO百貨對向的怡和街，高叫「去中環」、「中環見」，數百公尺外有一批防暴警察在軒尼詩道近波斯富街一字排開、佩戴防毒面罩及帶備防暴槍戒備。

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黑衣人群高叫「光復香港時代革命」，與防暴警察對峙。下午3時半過後，防暴警舉起黑旗警告，警告施放催淚煙。

香港01報導，港島區2日集會在傍晚演變成衝突，有蒙面示威者在銅鑼灣、灣仔和中上環一帶堵路縱火，防暴警員多次施放多枚催淚彈驅散。晚上約9時許，一名少女途經中環置地廣場外，遇上警方截查身分，該女子受驚落淚，恰巧路過的香港立法會前議員、執業大律師吳靄儀見狀，即上前擁抱女子安慰，並提供協助。

據報導，2日入夜後中上環一帶，防暴警員在多處截查年輕市民，一名無穿黑衣的少女遇警截查受驚痛哭。少女表示，她約了家人在皇后大道中附近吃飯，當經過置地廣場對出時，見到有警察就看了一眼，惟已被警員以電筒照射，並要求檢查行裝。其後警員又要求檢查她的身分證，該女子要求警員先出示委住證，並指「好驚，見到你就好驚」，一直與警員保持距離。

恰巧經過的吳靄儀見狀，便協助女子向警員出示身分證，其後又擁抱女子安慰。待警員離開後，該名女子放聲大哭，吳亦一直緊抱她。