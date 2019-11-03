警催淚彈射中消防車 警消互飆粗口

2019-11-03 17:09 世界日報 香港新聞組／香港3日電



警催淚彈射中消防車，消防員下車與警員衝突。 歐新社 分享 facebook

香港2日有多場反送中集會示威，警察在多處發射催淚彈，一名消防員在中區驅散行動期間，因不滿警方的催淚彈射中消防車，下車與附近執勤的警員理論，雙方爆粗口角，有輕微肢體衝突。

香港01報導，港島區2日多處有激烈示威，防暴警察出動水炮車及密集式發射催淚彈驅散激進示威者。有網媒及電視台片段顯示，一批防暴警推進至中環干諾道中時，有消防員不滿消防車被警方催淚彈射中，下車走向十多名正在戒備的防暴警員理論，雙方先口角後發生衝突，多名防暴警員將該名消防員推開，一名防暴警員情緒激動稱：「你講甚麼粗口啊？」有關片段引起熱議。

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香港電台報導，警方和消防處3日聯合發聲明回應2日晚中區驅散行動期間發生的事件，表示港島多區發生多宗嚴重暴力事件，警方於相關地區進行驅散及拘捕行動。晚上約7時半，有暴徒漠視警方指示，拒絕離開。警方施放催淚煙進行驅散，一枚催淚彈誤中該輛消防車，催淚煙進入駕駛艙令該消防員受影響，他隨後下車並向當時於消防車附近執勤的警員表達不滿，雙方在言語上曾有誤會，其後雙方現場溝通後，事情已解決。

報導稱，警方與消防處管理層已就事件作出溝通，並互相闡述前線人員當時的工作情況。雙方並表示理解和尊重彼此的工作，未來會繼續攜手合作，止暴制亂。

警砸催淚彈？義務急救員燒傷

另有報導指出，防暴警察在銅鑼灣一帶連續發射催淚彈，試圖驅散示威者時，疑似意外擊中一名義務急救員，造成背部嚴重燒傷，另有多人受傷倒地，有媒體指疑似中國製催淚彈爆開後在地面驚現噴火肇事。