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陸港經貿

「蛋糕界奧斯卡」有香港示威作品 陸選手向大會投訴

2019-11-02 19:33香港01 記者鄭寶生／綜合報導

該蛋糕是三層蛋糕，底層有「連儂牆」常見的貼紙，中層有「V煞」面具。圖翻攝自微博
該蛋糕是三層蛋糕，底層有「連儂牆」常見的貼紙，中層有「V煞」面具。圖翻攝自微博
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香港反修例風波持續，事件引起除了在中港引起不同立場人士對抗之外，亦帶動中港矛盾。

遠在英國伯明翰，正在舉行的國際蛋糕節2019（Cake International 2019），有蛋糕師以香港示威為作品，但惹來大陸蛋糕師不滿，更向大會投訴。

英國「Cake International」又稱「國際蛋糕節」，是世界規模最大、級別最高的蛋糕大賽之一，全球各地蛋糕師都會去顯身手，所製作的蛋糕各有風格，作品有童話、宗教、恐怖、自然等不同主題，盡顯功架。

大陸蛋糕師陳瑤在微博貼文，指在蛋糕節現場發現「疑似港獨作品」。該蛋糕是三層蛋糕，底層有「連儂牆」常見的貼紙，中層有「V煞」面具，上層則有拿着黃色雨傘的黑衣人。

她稱從技術水平來看這個作品「恐怕不是衝着拿獎的，更像一個政治工具」。又稱「利用國際賽事為恐怖暴力洗地不能忍」。

其後她表示，已經向大會舉報，但自己也有可能因此被取消資格。

大陸蛋糕師陳瑤稱從這個作品是「一個政治工具」。圖翻攝自微博
大陸蛋糕師陳瑤稱從這個作品是「一個政治工具」。圖翻攝自微博
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文章授權轉載自《香港01》

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