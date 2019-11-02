學生靜坐、遞信、噴漆…港大校長允月內對話
2019-11-02 15:05世界日報 香港新聞組╱香港2日電
一群港大學生昨天中午到校長室靜坐及遞信，要求校方支持反送中被捕學生、譴責警暴。港大副校長何立仁接過連署信及與學生對話近半小時。校長張翔昨早則向師生發信，表示期望月內舉行一場師生論壇，「一起探尋前路」。
香港01報導，港大校長張翔早前曾應學生要求譴責警方使用暴力，但遭守護港大連署小組批評新瓶舊酒、欠誠意，並設死線促在10月31日晚上7時前回應。港大張翔昨早向全校學生發電郵，稱期望月內舉行師生對話，又稱同學要與他傾談，「不需要最後通牒」。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
報導指出，約50名香港大學學生昨午於校長室樓層靜坐、遞信，要求與張翔對話，惟他昨天並不在港，由副校長何立仁接信。
靜坐結束後，有十多名穿黑衣學生下午到張翔寓所貼海報、噴漆，以雪糕筒、竹枝等雜物堵塞寓所大閘，且在地上噴「張翔可恥、背棄學生」等塗鴉，約40分鐘後散去，期間一直有保安及港大職員在場監察。
留言