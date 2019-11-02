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外籍男闖進跑道攀上華航起降架 後方韓亞航看傻

學生靜坐、遞信、噴漆…港大校長允月內對話

2019-11-02 15:05世界日報 香港新聞組╱香港2日電

一群港大學生昨天中午到校長室靜坐及遞信，要求校方支持反送中被捕學生、譴責警暴。港大副校長何立仁接過連署信及與學生對話近半小時。校長張翔昨早則向師生發信，表示期望月內舉行一場師生論壇，「一起探尋前路」。

香港01報導，港大校長張翔早前曾應學生要求譴責警方使用暴力，但遭守護港大連署小組批評新瓶舊酒、欠誠意，並設死線促在10月31日晚上7時前回應。港大張翔昨早向全校學生發電郵，稱期望月內舉行師生對話，又稱同學要與他傾談，「不需要最後通牒」。

報導指出，約50名香港大學學生昨午於校長室樓層靜坐、遞信，要求與張翔對話，惟他昨天並不在港，由副校長何立仁接信。

靜坐結束後，有十多名穿黑衣學生下午到張翔寓所貼海報、噴漆，以雪糕筒、竹枝等雜物堵塞寓所大閘，且在地上噴「張翔可恥、背棄學生」等塗鴉，約40分鐘後散去，期間一直有保安及港大職員在場監察。

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