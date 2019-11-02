英「香港報告」：政治解決反送中 外交部：停止插手港事

2019-11-02 14:55 世界日報 香港新聞組╱香港2日電



英國政府前天發表最新一份《香港問題半年報告》， 外交大臣拉布（Dominic Raab）在報告前言強調，香港目前的局勢需要以政治手法解決，各方必須進行「有意義的對話」。中國外交部發言人耿爽昨日表示，中方要求英方停止干涉中國內政，並重申英方對香港無主權、無治權、無監督權，不存在所謂「責任」。

英國BBC中文網報導，英國政府每半年會就香港的情況發表報告書，講述英方對《中英聯合聲明》執行狀況的觀點。10月31日發表的報告是香港《逃犯條例》修訂引發示威浪潮後的首份半年報告。

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拉布在報告前言形容，香港目前的情況「無可置疑」是近年最嚴峻，英國政府對香港的情況表達「嚴重關切」，重申香港的高度自治和法治是它未來繁榮和成功的保證，各方必須對它予以保護。

拉布同時在序言透露，他先前會見中國外長王毅和香港特首林鄭月娥時分別指出，香港目前必須找尋方法令局勢降溫，同時以政治方式解決問題。另外，示威者必須停止使用暴力，警方處理示威浪潮的手法也必須合乎比例。

對於這份最新《報告》，文匯報報導，港府昨晚發表聲明回應，外國政府不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務；中國外交部駐港公署發言人表示，「強烈不滿和堅決反對」；耿爽要求英方正視香港是中國的香港，英方已無「責任」。

美3議員提案 制裁中港官員

另外，美國三名共和黨參議員霍利（Josh Hawley）、史考特（Rick Scott）及柯寧（John Cornyn）前天提出《香港如水聚散法案》，法案要求美國總統依據《全球馬尼次基法》，對壓迫香港人民言論、結社、集會、遊行及抗議自由的「外國人士」採取制裁行動；所指的「外國人士」包含現任或前任香港、中國官員，亦或是代表或與港、中政府合作的人士。