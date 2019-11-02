親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

外籍男闖進跑道攀上華航起降架 後方韓亞航看傻

英「香港報告」：政治解決反送中 外交部：停止插手港事

2019-11-02 14:55世界日報 香港新聞組╱香港2日電

英國政府前天發表最新一份《香港問題半年報告》， 外交大臣拉布（Dominic Raab）在報告前言強調，香港目前的局勢需要以政治手法解決，各方必須進行「有意義的對話」。中國外交部發言人耿爽昨日表示，中方要求英方停止干涉中國內政，並重申英方對香港無主權、無治權、無監督權，不存在所謂「責任」。

英國BBC中文網報導，英國政府每半年會就香港的情況發表報告書，講述英方對《中英聯合聲明》執行狀況的觀點。10月31日發表的報告是香港《逃犯條例》修訂引發示威浪潮後的首份半年報告。

拉布在報告前言形容，香港目前的情況「無可置疑」是近年最嚴峻，英國政府對香港的情況表達「嚴重關切」，重申香港的高度自治和法治是它未來繁榮和成功的保證，各方必須對它予以保護。

拉布同時在序言透露，他先前會見中國外長王毅和香港特首林鄭月娥時分別指出，香港目前必須找尋方法令局勢降溫，同時以政治方式解決問題。另外，示威者必須停止使用暴力，警方處理示威浪潮的手法也必須合乎比例。

對於這份最新《報告》，文匯報報導，港府昨晚發表聲明回應，外國政府不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務；中國外交部駐港公署發言人表示，「強烈不滿和堅決反對」；耿爽要求英方正視香港是中國的香港，英方已無「責任」。

美3議員提案 制裁中港官員

另外，美國三名共和黨參議員霍利（Josh Hawley）、史考特（Rick Scott）及柯寧（John Cornyn）前天提出《香港如水聚散法案》，法案要求美國總統依據《全球馬尼次基法》，對壓迫香港人民言論、結社、集會、遊行及抗議自由的「外國人士」採取制裁行動；所指的「外國人士」包含現任或前任香港、中國官員，亦或是代表或與港、中政府合作的人士。

反送中香港禁蒙面法
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

暴雪總裁為懲處香港選手致歉 網友批內容空洞

2019-11-02 15:07

播放反送中歌曲 司機遭港警壓制在地帶走

2019-11-02 15:59

香港網友：讓雙11變傷11 抵制中國網購

2019-11-02 15:20

學生靜坐、遞信、噴漆…港大校長允月內對話

2019-11-02 15:05

大埔連儂隧道遭人持鐵條及刀械破壞

2019-11-02 14:20

黃之鋒：中國能讓我消聲 但不能阻止香港運動

2019-11-02 04:53

19屆四中全會公報提香港工作 專家：必定推動

2019-11-01 19:28

中共19屆四中全會後 港基本法23條恐再臨

2019-11-01 17:42

連登、Telegram被限！香港法院頒布「禁制令」禁網路煽動暴力

2019-11-01 16:54

林鄭月娥會商界：用財政儲備紓民困不會猶豫

2019-11-01 16:34

英國發布香港問題半年報告 籲反送中採政治解決

2019-11-01 16:29

港澳基本法委員會主任：一國兩制底線不容挑戰

2019-11-01 12:42

催淚煙彌漫蘭桂坊 美提法案撐港民

2019-11-01 12:00
看更多

熱門文章

副教授大陸失蹤 律師：以為藍的就不會被抓 別作夢了

2019-11-01 18:51

5.6億超級豪宅確認違建 挖土機夷平屋主抱頭痛哭

2019-11-02 11:46

禁補習、小考、能力分班！教改逼瘋家長 台灣拜託別去這考察

2019-11-02 10:00

當了7次伴郎！新郎娶嬌妻崩潰爆哭：我結婚太難了

2019-11-01 19:03

南方四賤客再酸中國 戴習近平面具跳舞

2019-11-01 17:04

中國曝光3間諜犯 1人疑提供機密給軍情局

2019-11-01 21:11

車禍撞擊竟拿活豬測試 陸研究挨批殘忍

2019-11-02 11:04

中國國際航空也對台青敞開大門 首批聘用32名台籍空服員

2019-11-01 19:26

黃之鋒：中國能讓我消聲 但不能阻止香港運動

2019-11-02 04:53

ECFA明年終止？ 陸學者：早期收獲計劃才是重點

2019-11-02 09:25

中國國際航空聘用首批台籍空服員 明年2月正式上機飛行

2019-11-01 19:35

中共19屆四中全會後 港基本法23條恐再臨

2019-11-01 17:42

連登、Telegram被限！香港法院頒布「禁制令」禁網路煽動暴力

2019-11-01 16:54

鼓勵在陸國人返台投票 台企聯協調業者推超優惠機票

2019-11-01 17:23

中共代理人修法出爾反爾 台企聯強烈譴責民心不寧

2019-11-01 22:26

鼓勵投票…選前2周 12航空推台商優惠機票

2019-11-02 00:46

「山大女生漂亮 留學生真幸福」惹聯想 萬達主持人被炒

2019-11-02 12:23

英國發布香港問題半年報告 籲反送中採政治解決

2019-11-01 16:29

山西太原「最嚴養狗令」 狗繩太長愛犬可能被沒收

2019-11-02 09:56

19屆四中全會公報提香港工作 專家：必定推動

2019-11-01 19:28

陸製造業PMI 兩年半新高

2019-11-02 01:49

學者寇健文：四中透露治理有缺點 將重回毛時代老路

2019-11-01 16:26

搞「殺豬盤」交友詐騙 119名嫌犯從寮國押解回大陸

2019-11-02 11:36

香江風情／香港多事之秋 台灣水果走俏

2019-11-01 23:51

香港網友：讓雙11變傷11 抵制中國網購

2019-11-02 15:20

阿里淨利大增2.6倍 超預期

2019-11-02 01:48

暴雪總裁為懲處香港選手致歉 網友批內容空洞

2019-11-02 15:07

國航聘32名台籍空服員

2019-11-02 01:48

MSCI又將擴大A股權重 外資提前掃貨創階段新高

2019-11-02 12:11

讓人「吃」驚的回鍋肉1份1723元 四川商家：成本上漲太快

2019-11-02 13:53

大埔連儂隧道遭人持鐵條及刀械破壞

2019-11-02 14:20

日媒：習近平明春訪日將簽第5份政治文件 擬納入「一帶一路」

2019-11-02 12:55

兩岸青年玩航拍 從國父故里起飛

2019-11-01 23:59

文博會「品台中」 台灣898攤位展活力

2019-11-01 23:56

傳美國對「抖音」展開國家安全調查

2019-11-02 14:35

浙男買迷藥先拿老婆試手 半年內迷姦3女子

2019-11-02 13:43

上海台協會長交接有政治味 張志軍出席觀禮

2019-11-01 21:05

QFII第三季最新持倉曝光：最愛電子、醫藥生物和化工股

2019-11-02 12:31

北韓牡丹峰樂團 傳12月赴中巡演

2019-11-01 17:00

奶奶牽他串門…1歲娃被狗咬掉半張臉 狗主人竟說這話

2019-11-02 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top