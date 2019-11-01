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林鄭月娥會商界：用財政儲備紓民困不會猶豫

2019-11-01 16:34世界日報 香港新聞組╱香港1日電

林鄭說，商界對香港情況悲觀，財政司長已推出三輪紓困措施，支援中小企。 中國新聞社
林鄭說，商界對香港情況悲觀，財政司長已推出三輪紓困措施，支援中小企。 中國新聞社
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香港特首林鄭月娥昨天出席商界聯席午餐會致辭時表示，香港面對外在和本地的挑戰，外有中美貿易戰、環球經濟下行，香港經濟也進入技術衰退，更令人憂慮是廣泛的暴力，有「私了」打人、在地鐵和商鋪縱火，令香港陷入混亂，影響市民日常生活。

綜合媒體報導，林鄭說，商界對香港情況悲觀，財政司長已推出三輪紓困措施「撐企業、保就業」，支援中小企。她表示，相關措施可能會導致財政赤字，但香港有很強的儲備，政府使用財政儲備時不會猶豫。

台下一名青年企業家表示，他有店鋪在銅鑼灣、北角、元朗，受到催淚彈影響，因為政府經常定性示威為「暴動」，讓他無法向保險索償；而政府提供協助中小企的計畫，門檻高、審批複雜，批出資助要很長時間，幫不到中小企即時的需要。林鄭回應稱，政府會研究改善措施。

還有商界關心很多原本在香港舉行的國際活動取消、延期或改地方，林鄭對此表示，政府會盡力吸引更多國際活動回香港舉行，業界可向政府提供意見，例如希望政府舉行某些活動，在爭取舉辦某些國際活動時，取得政府推薦，她甚至可以借出禮賓府讓商界設晚宴招待貴賓，展示香港好客之道。

另外，泛民24名立法會議員日前指，港府上月初實施的《禁蒙面法》違反《基本法》及《香港人權法案條例》，向法院提出司法覆核，高等法院昨天開庭審理，泛民律師表示，港府繞過立法程序訂立《禁蒙面法》，是凌駕立法會；香港中文大學所做的最新民調顯示，僅一成巿民滿意特區政府表現，對特首林鄭月娥整體表現的評分，僅25.5分（滿分100分）。

反送中香港香港特首林鄭月娥財政赤字
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