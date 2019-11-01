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連登、Telegram被限！香港法院頒布「禁制令」禁網路煽動暴力

2019-11-01 16:54世界日報 香港新聞組╱香港1日電

律政司發言人表示，自今年6月香港多區出現暴力示威及破壞行為。美聯社
律政司發言人表示，自今年6月香港多區出現暴力示威及破壞行為。美聯社
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反送中運動中，不少示威者常以討論區「連登」及社群軟體Telegram動員及策畫行動，律政司昨天入稟，禁止任何人在網上意圖發布煽惑他人使用暴力的資料。高等法院傍晚緊急開庭處理，並頒下臨時禁制令，禁制令有效至11月15日。專家認為，執法上有難度，禁令收效甚微。

香港01報導，法官在批出臨時禁制令時指，因網上可以匿名，令網上平台在煽惑暴力行為或損壞財物上擔當了重要角色，不少人以為自己不需要為網上言論負上法律後果。法官又指，臨時禁制令限制了言論自由，但法庭也要平衡及考慮其他情況。惟臨時禁令未包括撤回已發布的資料。

律政司發言人表示，自今年6月香港多區出現暴力示威及破壞行為，包括刑事壞、襲擊傷人、暴動甚至縱火；有人濫用互聯網平台具匿名、即時交流及便捷的特性煽動示威者作違法行為、鼓勵使用武器及動員攻擊某些財產或傷害某些人物（特別是警務人員），行為嚴重破壞公共秩序，對警察和公眾構成巨大危害，故尋求禁制令，禁制上述濫用互聯網行為。

另據明報報導，連登討論區在facebook表示，目前未收到香港法院發出的禁制令，亦未掌握確實內容，未能評論；管理團隊促請港府聆聽市民訴求，不要以打壓方式解決提出問題的一方，以免損害香港國際聲譽。

有網友表示，律政司申請禁制令，是否代表港府不敢以《緊急法》直接「禁網」？另外也有網友認為，Telegram的伺服器不在香港，到底律政司要如何實際禁止網友的行為？也有網民稱，已經想到應對方法，舉凡發表任何暴力相關言論時，都在前面加上「我不建議」即可。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，此次禁制令在執法上有難度，除了連登和Telegram都伺服器都不在香港，Telegram用戶也可以關掉電話號碼顯示、不需要用真名。

香港互聯網服務供應商協會主席葉旭輝質疑港府此舉是為「禁網」鋪路。他「極擔心」ISP(網路服務供應商)成禁制令規管目標，強調ISP僅提供服務供應，無法知悉互聯網平台上的內容，若有關部門對ISP執法，猶如「警察要拉用電話串連打劫的人，但拉埋電話服務供應商」。

反送中香港禁蒙面法
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