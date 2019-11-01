催淚煙彌漫蘭桂坊 美提法案撐港民

2019-11-01 12:00 德國之聲 德國之聲



8月31日，香港網民发起港島面具集會游行，以萬聖節扮裝為由上街反對《禁蒙面法》，從銅鑼灣維園游行到中環蘭桂坊一帶。港媒《香港01》報導，香港警察在晚上八點封鎖蘭桂坊，只准離開不准進入。警方大約在晚上九點開始推進防線，在中環施放催淚煙清場。示威者直到約凌晨三點才全數散去。

根據《香港01》報導，旺角有多人受傷，包括一人疑似被催淚彈的碎片擊中眼部，血流滿面。旺角在一個晚上发生兩起「私了」個案，一輛私家車疑似因試圖沖撞人群而遭到包圍毀車，中年司機也被圍毆到頭部淌血。該車車窗被破壞，並被示威者用噴漆涂污車身。另外則是一名白衣男子與示威者沖突，凌晨時分在匯豐銀行對面彌敦道被毆打倒地。《香港電台》報導，一名社工在旺角彌敦道關切長者時被警棍打傷流血。

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政府在接近午夜時发表聲明: 「晚上在旺角及中環蘭桂坊一帶有市民非法集結，暴徒亦再次趁機出動，四處堵路，嚴重堵塞交通，更有人罔顧他人安全，投擲汽油彈及縱火，政府发言人予以強烈譴責。 」該聲明亦澄清831太子港鐵站並無死亡個案，「但仍有人蓄意選擇誤信網上謠言，響應號召作非法集結，发言人表示極度遺憾。 」

蘭桂坊是香港著名的酒吧聚集地。香港電台報導，蘭桂坊協會總監張素媚表示，萬聖節本是蘭桂坊一年一度生意最好的日子，但是受到公眾活動影響，今年的生意預計較往年下跌5成。

律政司申請禁制令限制連登、

Telegram

10月31日，香港律政司向法庭申請單方面禁制令，禁止任何人透過互聯網平台或媒介发布鼓勵或是煽動暴力的材料或信息，也不能威脅他人使用暴力。其限制的平台包括但不限於連登吹水台(LIHKG)以及通訊軟體Telegram，在「反送中」抗議當中，這兩個工具最常也最多示威者使用。

政府聲明中說，在律政司司長提出後，法庭於31日頒发臨時禁制令，有效到2019年11月15日上午10 時30分。

聲明說: 「自今年六月，香港多區出現眾多暴力示威及破壞行為，包括但不限於刑事毀壞，襲擊傷人，暴動甚至縱火。」基於互聯網的平台或媒介具有匿名、實時交流及便捷的特性，有人濫用有關媒介，以煽動示威者作出違法行為，「這些行為嚴重破壞了公共秩序，對警察和公眾構成巨大危害」。聲明說律政司司長因此尋求禁制令。

美議員提法案撐港民

10月31日，3名美國共和黨參議員引用《全球馬尼茨基法》（Global MagnitskyAct），對壓迫香港人民言論、結社、集會、游行及抗議自由的「外國人士」采取制裁行動。

這個簡稱為「Hong Kong Be Water Act」的法案對於削弱香港自治、基本自由及人權的「外國人士」，授權美國政府凍結其的資產，或是拒絕他們入境美國。法案所指的「外國人士」包含現任或前任香港、中國官員，亦或是代表或與港、中政府合作的人士。

延伸閱讀: 美眾院通過香港法案 北京奉勸「懸崖勒馬」

該法案由參議員霍利(Josh Hawley)、史考特(Rick Scott) 和康寧(John Cornyn) 共同提出。霍利发表聲明說: 「我最近前往香港的時候，其情勢惡化的速度之快令我十分警覺。示威者告訴我，要Be Water，意思是遇到警察的時後，要行動快速而且靈活彈性。但是要認清的是: 香港正在快速的轉變成一個警察政權(police state)。我們必須在香港人挺身對抗中國共產黨的時後，向世界各國发出信號，告訴世界我們與他們同在。」

羅法/文木(綜合報導)

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