港交所行政總裁：香港回歸模式有BUG

2019-10-31 13:21 德國之聲 德國之聲



香港示威浪潮已持續到第五個月，當地零售銷售和服務業都受到衝擊。北京政府將會在周四確認，香港正面臨10年來的首次經濟衰退。港交所行政總裁李小加（Charles Li）本周二（10月29日）在倫敦參加晚宴時发表講話時說："一國兩制這個偉大的理念一開始就存在一些根本缺陷（fundamental flaws）。"

本月早些時候，香港證交所宣布，因為未能說服倫交所管理層認同合並願景，不繼續對倫敦交易所價值390億美元的收購邀約。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

亞洲金融中心持續不斷的示威活動令投資者感到不安。這也是習近平2012年上台後面臨的最嚴峻的一個挑戰。

反對《逃犯條例》修訂的遊行逐漸演變成針對香港政治制度和警察執法方式不滿的示威活動。李小加指出，1997年香港和大陸之間應該達成一個"大交易"："中央政府給香港普選權，香港承諾不會挑戰一國原則。"

《金融時報》報道，李小加在倫敦金屬交易所的年度晚宴上中指出，北京從未相信香港人會尊重"一國"原則，他認為信任欠缺是中國不願給香港人自主權的原因。

他表示，在目前的體制下，香港人沒有政治權："不過香港人應該問問自己：我們要政治權做什麼？我們想用來做什麼？如果我們想要用它挑戰中國的主權，這是一條死路。"如果香港人尋求政治權利解決本地問題，中央政府則不會有意見。

他還補充說道，香港始終擁有一個開放的社會和自由的經濟："我們唯一沒有的是政治權。"

香港《蘋果日報》援引香港中文大學經濟系副教授莊太量表示，一國兩制的根本缺陷來自兩地之間的歷史和制度差異，盡管香港有自身的價值，但不足以影響內地。他也指出，相比內地，香港已擁有很大的權力自由。北京因此會對此做防守，特別是在任命重要官員上面："一定要是中央信任的人，否則只會選完又炒，選完又炒。"

文木 / 夏立民（路透社，《金融時報》等）

【 本文章由德國之聲授權提供】