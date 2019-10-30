黃之鋒遭DQ登熱搜 國際媒體也報導

2019-10-30 13:05 世界日報 香港30日電



多國傳媒報道DQ 登微博熱搜榜 路透社 分享 facebook

香港眾志秘書長黃之鋒參選香港區選被DQ事件受到國際關注，路透、彭博、紐約時報、華盛頓郵報、英國廣播公司、半島電視台等均有報導，昨晚更一度登上內地微博「熱搜榜」前10名。環球網及「共青團中央」均在微博轉載，新華社昨晚則以「『反中亂港』分子黃之鋒不獲確認香港區議會參選資格」為題報導。

明報報導，黃之鋒被DQ後，南區海怡西選區變成民主派林浩波對上競逐連任的新民黨陳家珮。林浩波在區選提名期最後一天才報名參選，他是立法會議員區諾軒辦事處海怡社區幹事，外界一直視他為黃之鋒的「Plan B （後備人選）」。

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不過，黃昨避答林是否其後備人選，僅稱「林浩波的Plan A是海怡半島」，他呼籲選民支持林，稱林過去一年是其地區工作的戰友。

對於黃之鋒昨被裁定提名無效，陳家珮說，部分候選人叫「光復香港時代革命」的口號亦能入閘，亦有退出了香港眾志的人入閘，認為是眾志的立場問題導致黃被DQ。陳家珮又說，現時政治氣氛已很繃緊，不少人針對建制派候選人，亦有人呼籲「一票不投建制派」，形容自己選情艱巨。