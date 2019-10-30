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香港區選遭DQ 黃之鋒擬提選舉呈請

2019-10-30 13:06世界日報 香港30電

黃之鋒遭DQ 擬提選舉呈請 歐新社
黃之鋒遭DQ 擬提選舉呈請 歐新社
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香港眾志秘書長黃之鋒參加區議會選舉，選舉主任指其非真心摒棄港獨及自決，裁定其提名無效，成為今屆區議會唯一被取消資格的參選人。黃之鋒表示將積極考慮提出選舉呈請，民主派聲援黃之鋒，指是政治篩選。港府則認同及支持選舉主任的決定。

「自決選項含港獨」 遭DQ

黃之鋒報名參選香港區選海怡西選區，選舉主任蔡亮說，黃之鋒的「自決前途」理念，包含以香港獨立為選項，違背《基本法》，因此決定黃之鋒不獲有效提名。黃之鋒強調自己屬於自決派，而非本土或港獨派，亦無提倡港獨，批評選舉主任多次曲解、錯誤詮釋他的政治理念，他將積極考慮提出選舉呈請。

黃之鋒認為，裁定他參選提名無效是北京的硬命令及政治任務，發信提問只是走過場的程序。黃強調自己屬於自決派，而非本土或港獨派，亦無主動提倡港獨，批評選舉主任多次曲解及錯誤詮釋他的政治理念，進行政治篩選和審查，做思想警察。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，選舉主任蔡亮裁定黃之鋒的提名無效，一方面是黃之鋒的書面回覆可能引起蔡亮的質疑，一方面是黃之鋒在國際社會中知名度大，身分特別，北京及港府對黃之鋒有很大顧慮。他表示，在國際方面，可能有助推動美國國會通過《香港人權與民主法案》。

朱凱改立場 獲入閘

香港新聞組╱香港30日電

另據明報報導，多名提及「光復香港時代革命」的區會參選人都獲確認提名，逾千名區會參選人中僅黃之鋒因政治立場被DQ(取消資格)。當局「政治紅線」有否改變？知情者說，區議會沒出現「大規模DQ」，但紅線一直無變，就是港獨不可是選項。

報導指出，去年參選鄉郊代表選舉被DQ的立法會議員朱凱，曾被選舉主任指「隱晦地」確認港獨是自決選項，但這次參選區議會被問到是否放棄當時立場，他簡單回應「是」，後獲確認資格。

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