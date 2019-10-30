黃之鋒或提選舉呈請 中官媒警告「亂港份子」

2019-10-30 12:36 德國之聲 德國之聲



黃之鋒被取消參選資格的後續效應持續延燒。 根據《香港01》報導，黃之鋒10月30日在接受香港商業電台節目采訪時表示，有其他候選人在被選舉主任查問時提到香港有條件成為獨立國家，但仍然順利取得參選資格。 他認為自己是被「迫不得已妥協」，而因此遭選舉主任取消參選資格。

他說，自己接下來會積極考慮是否提出選舉呈請，但由於呈請通常要等到區議會選舉任期一半過後才有結果，所以社會大眾對選舉呈請不會抱太大期望。

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中國官媒祭出警告

另一方面，中國官媒在黃之鋒被取消參選資格的消息傳出後，紛紛发表快訊或評論。 新華社批評黃之鋒肆意詆毀選舉主任「於理應當的決定」，強調他試圖把法律問題政治化，除了「為自己撈取政治資本自己撈取政治資本」外，也替「反對派在選舉中造勢」。

新華社在文章中寫道：「觀黃之鋒歷年來的所作所為，就是一個徹頭徹尾、如假包換的『港獨分子』、『叛國分子』。 修例風波爆发後，黃之鋒尤其活躍，明目張膽勾結外國勢力，瘋狂攻擊和抹黑『一國兩制』，煽動縱容暴徒搞亂香港。 」

新華社也在文章最後重申，香港是中國不可分割的一部份，強調港獨在任何情況下都是行不通的。 文章寫道：「區議會絕對不是播『獨』的舞台，香港民眾也不會允許『亂港分子』把暴戾之氣傳導到社區工作。 黃之鋒們，『反中亂港』必有代價！ 」

中央電視台則是針對黃之鋒失去參選資格一事发表快訊，批評黃之鋒不遺余力的組織他人參與非法集結與「支持暴力亂港勢力荼毒香港」，並指控黃之鋒「連續竄訪美國、德國，勾結反華勢力，不斷否認『香港是中國的一部分』」， 稱他的做法不但違背香港法律，更是公然挑戰國家主權與「一國兩制」的制度。

央視寫道：「黃之鋒的下場也給那些鼓吹『港獨』的跳梁小醜們敲響了警鐘。 任何企圖以出賣香港為個人謀取政治資本的圖謀都不會得逞。 」

港人发起「求援國際」集會

本周六 (11月2日) 香港人民再度发起主題為「求援國際，堅守自治」的集會，替本集會申請不反對通知書的社運人士劉颕匡表示，由於112是國際求援電話號碼，所以才選於當天舉辦集會。 他強調，香港人民需要一個合法且和平的途徑宣洩，並批評香港政府宣布黃之鋒失去參選資格的消息只會引起更多民憤，迫使更多人上街。

劉颕匡表示，自己也是失去參選資格的被害人，表示DQ的效應不斷蔓延，已波及了很多人。 他說近期參與示威的人數與六月比起來已減少，顯示民間的情緒已逐漸緩和，但政府現在的作法卻像「助燃劑」一樣。 他說：「政府一方面話止暴制亂，一方面又添煩添亂，相信會有更多人出來。 」

本周六集會的目的是要呼籲國際社會一同聲援香港，支持香港維護高度自治與爭取普選權利。 此外，劉颕匡說港人也希望透過本次集會請求美國國會盡快通過民主人權法案，同時呼籲各國停止向香港警察出售人群管制武器。

楊威廉/夏立民 (綜合報導）

【 本文章由德國之聲授權提供】