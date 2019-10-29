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港、澳命運大不同 殖民史區隔文化

2019-10-29 20:46台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

香港和澳門同為中國實行一國兩制的區域，而今兩地命運卻大不相同。(Photo by...
香港和澳門同為中國實行一國兩制的區域，而今兩地命運卻大不相同。(Photo by 影片截圖)
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香港和澳門同為中國的特別行政區，也都是中國實行一國兩制的區域，然而近來香港如火如荼的反送中運動，似乎已宣告香港一國兩制的徹底失敗，相較之下，穩定的澳門卻有如一國兩制的示範區。學者指出，兩地相異的殖民史，是造成命運大不同的遠因。

迥異的殖民史

香港和澳門居民交流頻繁，但其殖民歷史淵源不盡相同，造成兩地的法律、公民社會結構乃至意識形態和文化認同迥異。根據《德國之聲》報導，香港被英國殖民超過150年，許多香港人認為自己不同於中國人，甚至在中國人面前港人表現優越感。在文化上，香港人也接受不同的信念與意識形態，例如菁英主義與自由主義。

至於澳門，葡萄牙人則是早在回歸之前，便逐步引進中國共產黨的治理方式。香港歷史悠久的三合會曾在澳門生事，幫派械鬥甚至導致經濟衰退，澳門在回歸之後中國政府大力整頓，使得三合會在澳門銷聲匿跡。在澳門人來看，中國的介入反而是維持社會秩序和金融穩定的一股力量。

港抗爭運動多

在經濟方面，香港的人口高達740萬人，澳門人僅62.3萬；相較於近半數的澳門居民來自於中國，僅有20%的中國人定居香港。香港素有亞洲金融中心之稱，跟西方的經濟體緊密相連。澳門則是一個相對小的經濟體，博弈產業佔了GDP的50%之高，7成的遊客來自於中國，必須要仰賴中國的經濟活水。

在歷史與經濟方面的差別，也使兩地的抗議運動史差異甚大。香港的大規模抗爭事件頻傳，2012年曾反對愛國思想納入教科書、2014年爭取真普選的雨傘運動，以及今年持續5個月之久的反送中運動。在20年間澳門較大規模的遊行只有一場退休法案的集會。

香港走下坡？

《紐約時報》指出，由於香港政府內部親北京派與溫和派的分歧難解，反送中運動的結束仍舊遙遙無期。《CNN》則報導，香港財政司司長陳茂波表示，香港經濟已連續兩季萎縮，經濟成長率要達成預估的0至1%有很大困難，香港已陷入經濟衰退。

倫敦政經學院的經濟史教授鄧鋼說，現在對香港和澳門蓋棺論定一國兩制的成敗仍言之過早，兩地的經濟結構十分不同，或許還需要過5年後才能評斷出來。

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