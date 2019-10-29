林鄭出面正式辟謠：中央仍支持我

2019-10-29 18:24 德國之聲 德國之聲



香港特首林鄭月娥。 歐新社 分享 facebook 針對上周媒體有關北京將撤換香港特首的報道，10月29日林鄭月娥在一次記者會上表示，她不評論揣測性報道，但中國外交部已澄清相關報道是別有用心的謠言。

她強調，中央政府一直支持她本人作為行政長官領導特區政府依法處理此次暴力事件，四個月前和今日的立場仍然一致。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

據英國《金融時報》10月23日報道，北京正在打算撤換林鄭月娥，並由臨時特首完成林鄭原本2022的任期。該報道還寫道，林鄭月娥於今年7月已向中央提出辭職的請求，但未獲批准。

中國外交部發言人華春瑩稍後在例行新聞發布會上稱，《金融時報》的相關報道是別有用心的政治謠言。

林鄭在周二的新聞會上還說道，媒體撤換她的猜測非常惡意，十分可能是一種政治猜測。根據德新社的報道，林鄭月娥間接表示，港府將繼續治暴止暴，在暴力活動結束前，抗議者提出的若干訴求不會付諸實現。

【 本文章由德國之聲授權提供】