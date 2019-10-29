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姚黛瑋認了離婚外籍老公 早已有名無實

林鄭出面正式辟謠：中央仍支持我

2019-10-29 18:24德國之聲 德國之聲

香港特首林鄭月娥。 歐新社
香港特首林鄭月娥。 歐新社
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針對上周媒體有關北京將撤換香港特首的報道，10月29日林鄭月娥在一次記者會上表示，她不評論揣測性報道，但中國外交部已澄清相關報道是別有用心的謠言。

她強調，中央政府一直支持她本人作為行政長官領導特區政府依法處理此次暴力事件，四個月前和今日的立場仍然一致。

據英國《金融時報》10月23日報道，北京正在打算撤換林鄭月娥，並由臨時特首完成林鄭原本2022的任期。該報道還寫道，林鄭月娥於今年7月已向中央提出辭職的請求，但未獲批准。

中國外交部發言人華春瑩稍後在例行新聞發布會上稱，《金融時報》的相關報道是別有用心的政治謠言。

林鄭在周二的新聞會上還說道，媒體撤換她的猜測非常惡意，十分可能是一種政治猜測。根據德新社的報道，林鄭月娥間接表示，港府將繼續治暴止暴，在暴力活動結束前，抗議者提出的若干訴求不會付諸實現。

本文章由德國之聲授權提供】

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