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屯門不明氣體外洩！示威者縱火商家 警射催淚彈驅離

2019-10-29 16:26世界日報 香港新聞組╱香港29日電

香港民眾9月時舉行「光復屯門公園」遊行，警民再爆衝突，圖為警方拘捕參與遊行的示威...
香港民眾9月時舉行「光復屯門公園」遊行，警民再爆衝突，圖為警方拘捕參與遊行的示威者。 （路透）
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香港警隊屯門大興行動基地，昨天遭質疑外洩催淚氣體造成居民不適，晚上引發多人至基地外抗議，並有黑衣示威者堵路及破壞縱火燒鄰近店面，警方驅離連發多枚催淚彈，反造成該區煙霧瀰漫。

綜合立場新聞、香港01報導，昨天下午3時許，屯門良景、田景邨附近突然遭疑似不明刺激性氣體侵襲，造成多名居民不適且淚流不停，但警消人員獲報前往調查，卻未能確定起因與源頭。

其後網路盛傳，是屯門大興行動基地測試催淚氣體流出所致，有網友發起晚上前往基地抗議。警方稍晚則發表聲明強調，當天並沒有在屯門使用過催淚氣體或如網上流傳所講試用任何不明氣體。

晚上9時，屯門大興行動基地馬路對面聚集的抗議群眾越來越多，他們不斷叫罵並要求警方出來說明；有人朝基地丟擲雞蛋，還有戴口罩的黑衣示威者開始用雜物堵住道路。

晚上9時20分，鎮守基地外的數十名防暴警察突然往抗議群眾快速衝去，並在驅散過程施放胡椒噴霧，群眾立刻四散。

晚上10時起，先是鄰近的中國銀行玻璃被示威者破壞，接著一家冰店被指為親中企業旗下，也遭示威者侵入破壞，還丟汽油彈引發店內起火燃燒。

晚上10時20分，防暴警察連發多枚催淚彈驅離，其中一枚還高射入一私人屋苑的花園平台。但根據網路直播畫面，警方目視範圍並沒有明顯示威者聚集，多枚催淚彈造成周邊住宅區煙霧瀰漫。

至晚上11時，黑衣示威者仍在屯門多處流竄，並在建生輕鐵站附近縱火，輕鐵已因此宣布停駛；警方則繼續追捕示威者。

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