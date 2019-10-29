反送中衝擊香港經濟...多個國際品牌離港 Q3恐續負成長
2019-10-29 16:17世界日報 香港新聞組╱香港29日電
反送中抗爭持續逾四個月，香港經濟受到影響，據港媒披露，有多個外資零售品牌已經撤離香港。此外，香港第三季經濟將會持續出現負成長。
立場被視為親北京的大公報稱，今年6月以來撤出香港的外資零售品牌已有多家，包括：Forever 21（美國快時尚品牌）、BAKE cheese tart（日本起司餅專門店）、Jack Wills（英國連鎖時裝品牌）、SPAO.WHO.A.U（南韓 「衣戀」 集團旗下服飾品牌）、SHOOPEN（「衣戀」旗下鞋履品牌）及Jill Stuart Beauty（美國設計師在日本推出的彩妝品牌）等。
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遊客續降 10月上半跌幅5成
另外，數據也顯示，8月和9月的訪港旅客人次跌幅擴大至37%，10月至今情況更為惡劣，上半月跌幅擴大約五成，令旅遊和零售業陷入寒冬。財政司司長陳茂波前天在部落格發文指出，香港經濟在第二季出現負成長後，第三季情況將會持續。
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