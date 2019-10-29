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不分區立委內定名單曝光？ 國民黨回應了

港警暴力阻採訪 警方記者會女記者模仿「強光照射」

2019-10-29 16:13世界日報 特派員李春╱香港29日電

來源：YouTube

香港反送中運動中，警方與前線記者關係日漸緊張，周一警方記者會因兩名女記者現場抗議中斷，多個新聞團體發表聲明，抗議警察暴力對待記者，妨礙新聞自由。

香港警方昨舉行記者會時，兩名佩戴記協記者證的女子站立宣讀宣言，抗議警方在示威期間以強光照射和撕扯面罩、使用催淚水及胡椒噴霧、橡膠子彈等驅趕記者，無理拘捕記者，阻礙採訪，呼籲在場記者離場以示抗議。

警察公共關係科總警司謝振中要求女記者停止發言，隨即宣布暫停記者會，要求女記者離開，並指派女警將她們送走，女記者拒絕離場，傳媒一擁而上拍照，現場混亂。

警方記者會中止逾半小時後重開，據悉，反修例事件警方記者會以來首度暫停。謝振中表示，警方舉行記者會，希望與市民溝通，記者會能否運作，視乎互相尊重，記者會中止，會剝削市民知情權。

引發這場記者會糾紛的背景，是港警周日處理尖沙咀及旺角的警民衝突時，至少四名記者被警方要求甚至扯下面罩，又有「立場新聞」及「南華早報」等記者腳部疑似中彈受傷。

香港記者協會及香港攝影記者協會發表聲明，強烈譴責警方妨礙新聞自由，指周日晚多名警員阻礙記者採訪拍攝，無理推撞記者和拉扯防毒面罩，又直射藍色胡椒水劑和發射橡膠子彈，令多名記者受傷。聲明說，一名女記者在旺角採訪期間，被要求除下面罩、出示記者證及身分證，她配合仍被多名警員喝罵、包圍，以武力拘捕，被扣留至清晨才獲准保釋。

聲明強烈譴責警方無理拘捕記者及阻撓採訪，並促請港府謹守承諾，明確指示警方停止以禁蒙面法妨礙傳媒採訪，制約警權。

過去幾個月的反修例示威，執勤警員蒙面及沒有展示警員編號，備受社會質疑。警方說，正試行新機制，讓執勤警員配戴一張白色卡片，上面寫有警員的「行動呼號」，包括所屬的部隊及崗位，讓市民可以識別警員身分。

警方行動部高級警司汪威遜認為，行動呼號有助識別警員身分，期望外界不要再放大識別警員身分的問題。

香港新聞組╱香港29日電

據明報報導，警察公共關係科總警司謝振中承認在沒作出警告下扯面罩的行為「絕不理想」，並稱警員應先口頭要求記者除面罩，如警告無效才會用適當武力；相信有良好溝通，情可避免，他也呼籲涉事記者到投訴警察課投訴。

(影)港警暴力阻採訪 香媒衝突升溫 香港中國通訊社
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