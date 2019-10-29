抗議學體會散播白色恐怖 逾百中學生組人鏈

2019-10-29 15:32 世界日報 香港新聞組／香港29日電



香港電台報導，由香港20間中學組成的聯合「反修例關注組」，28日發起人鏈活動，抗議香港學界體育聯會，以保護為名，恐嚇學生及散播白色恐怖。

28日下午4時，100多名學生在何文田站外沿佛光街方向，以反修例單張代替牽手組成人鏈。部份學生在校徽位置貼上「光復香港，還我學界」、「學界健兒、捍衛公義」等標語字句，也有學生戴上口罩或以黑布或面具蒙面。參與的學生高叫「我有權，打學屆」及「抵制學界，白色恐怖」等口號。

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有本身是手球隊的學生表示，取消學界比賽並不合理，認為星期六、日進行的比賽並不會有危險。他也表示平日練習是為了參加學界比賽，若比賽被取消，會失去練習的意義。

參與人鏈的學生其後由手持美國國旗的學生帶領，步行至香港學界體育聯會外，途經學體會並在其牆上貼上反修例單張，並在門上掛上反修例標語旗幟。

香港學界體育聯會早前以基於不明朗因素及顧及參加者安全，取消全部原定於月初舉行的所有學界體育比賽。學體會28日早上發聲明表示，會盡力安排補賽，期望同學能在沒有政治氛圍的比賽場上投入運動。