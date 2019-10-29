立法會議員提廢除禁蒙面法 23:29遭否決
2019-10-29 15:32世界日報 編譯中心／香港29日電
香港電台報導，香港立法會議員、公民黨的楊岳橋28日在會議中提出動議，支持立法會廢除「禁止蒙面規例」，結果遭到否決。
立法會「禁止蒙面規例」小組委員會下午召開會議，討論召開公聽會事宜。批發及零售界議員邵家輝表示，有不同政見的市民反映，擔心表達意見後會被人起底，或令公司上司不滿，建議立法會安排另一個獨立房間給參與公聽會的市民，讓他們在免於驚恐下表達意見。
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公民黨郭家麒批評，黃定光就公聽會時間及參與人數設限，是「裝模作樣」，認為應開放予所有想參與的市民參加。
楊岳橋則提出動議，支持立法會廢除「禁止蒙面規例」，金融服務界議員張華峰質疑委員會討論廢除禁蒙面法的權力。
立法會助理法律顧問崔浩然說，立法會有憲制責任審議法例修訂，當中包括廢除，並認為「緊急情況規例條例」沒有剝奪立法會審議法例的權力。這項動議最後以23票贊成﹑29票反對遭到否決。
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