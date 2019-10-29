親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

K董駕星宇新機抵台 張國煒憑什麼成為台灣最夯網紅董事長？

改寫歷史新高！台積電股價衝298.5元新高 市值7.74兆元

立法會議員提廢除禁蒙面法 23:29遭否決

2019-10-29 15:32世界日報 編譯中心／香港29日電

香港上萬名民眾無視「蒙面禁令」，蒙著臉上街抗爭，港鐵大站也關閉。（美聯社）
香港上萬名民眾無視「蒙面禁令」，蒙著臉上街抗爭，港鐵大站也關閉。（美聯社）
分享
香港電台報導，香港立法會議員、公民黨的楊岳橋28日在會議中提出動議，支持立法會廢除「禁止蒙面規例」，結果遭到否決。

立法會「禁止蒙面規例」小組委員會下午召開會議，討論召開公聽會事宜。批發及零售界議員邵家輝表示，有不同政見的市民反映，擔心表達意見後會被人起底，或令公司上司不滿，建議立法會安排另一個獨立房間給參與公聽會的市民，讓他們在免於驚恐下表達意見。

公民黨郭家麒批評，黃定光就公聽會時間及參與人數設限，是「裝模作樣」，認為應開放予所有想參與的市民參加。

楊岳橋則提出動議，支持立法會廢除「禁止蒙面規例」，金融服務界議員張華峰質疑委員會討論廢除禁蒙面法的權力。

立法會助理法律顧問崔浩然說，立法會有憲制責任審議法例修訂，當中包括廢除，並認為「緊急情況規例條例」沒有剝奪立法會審議法例的權力。這項動議最後以23票贊成﹑29票反對遭到否決。

反送中香港禁蒙面法
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

提名資格無效 黃之鋒質疑政治篩選：想殺一儆百

2019-10-29 14:12

抗議學體會散播白色恐怖 逾百中學生組人鏈

2019-10-29 15:32

黃之鋒參選資格遭取消 民進黨深表遺憾

2019-10-29 15:14

香港眾志秘書長黃之鋒 被裁定參選提名無效

2019-10-29 11:26

蒙面法後...港新規「起底禁令」：禁披露警員家屬個資

2019-10-29 11:04

外媒指或遭北京撤職 林鄭回批：別有用心的謠言

2019-10-29 10:38

林鄭月娥稱不掌握陳同佳何時赴台 強調不涉政治操作

2019-10-29 10:27

言論惹議 港建制派議員何君堯遭英國大學褫奪學位

2019-10-29 09:54

暴力阻採訪 香港警媒衝突升溫

2019-10-28 23:50

新加坡看香港／星第一夫人：港人應自思在中國的角色

2019-10-28 16:48

催淚彈射入藥房氣味濃烈 店員：今早警員親臨道歉

2019-10-28 16:07

警媒衝突不斷 香港記者遭警方強脫面罩逮捕

2019-10-28 15:29

港中聯辦副主任：部分香港青年國家認知偏頗

2019-10-28 10:22
看更多

熱門文章

員工不到百人 這家高鐵卻日賺億元…靠山說出來嚇死人

2019-10-29 11:00

新加坡看香港／星第一夫人：港人應自思在中國的角色

2019-10-28 16:48

大陸最帥流浪漢「犀利哥」 9年後慘況曝光...

2019-10-29 11:28

花3000元請同車78名消防員喝飲料 暖心男默默離開

2019-10-28 16:40

言論惹議 港建制派議員何君堯遭英國大學褫奪學位

2019-10-29 09:54

737-800改裝貨機需求強烈 波音將在廣州啟動生產線

2019-10-28 17:51

澎湖爭取小三通2.0版 賴峰偉：直航才能帶動觀光

2019-10-28 20:07

微信裡抱怨化肥含量不夠 內蒙古村民被行拘8日

2019-10-28 20:40

廣西大藤峽 實現大江截流

2019-10-29 01:24

暴力阻採訪 香港警媒衝突升溫

2019-10-28 23:50

四中全會 定調中共治理藍圖

2019-10-28 23:50

騰訊被納入電信業務經營不良名單

2019-10-29 11:55

林鄭月娥稱不掌握陳同佳何時赴台 強調不涉政治操作

2019-10-29 10:27

香港眾志秘書長黃之鋒 被裁定參選提名無效

2019-10-29 11:26

蒙面法後...港新規「起底禁令」：禁披露警員家屬個資

2019-10-29 11:04

陸書法協會副主席落馬 曾被舉報「賣字斂財」

2019-10-29 09:39

影／美的置業貴陽垮塌事故 8人身亡

2019-10-29 11:43

四中全會登場 貿易戰、香港問題聚焦

2019-10-28 23:30

屢傳額外裁1萬人 滙控CEO祈耀年：只是市場傳聞

2019-10-28 16:52

提名資格無效 黃之鋒質疑政治篩選：想殺一儆百

2019-10-29 14:12

比特大陸董座詹克團被解僱 BCH急升11%

2019-10-29 15:45

黃之鋒參選資格遭取消 民進黨深表遺憾

2019-10-29 15:14

四中全會 中共新變局 穩定發展成關鍵

2019-10-28 23:50

小尖兵 首架4座電動飛機首航

2019-10-29 01:23

富邦華一銀、上海銀 簽戰略合作協議

2019-10-29 01:23

廈航泉州首飛克拉克

2019-10-29 01:24

香港示威衝擊 第三季經濟將負成長

2019-10-28 23:50

香港第3季經濟將技術性衰退 明年恐負成長

2019-10-29 10:41

美艦巡黃海 中萬噸級海警船近距離監視

2019-10-29 12:30

徐台兩岸峰會 建新經濟平台

2019-10-28 23:30

外媒指或遭北京撤職 林鄭回批：別有用心的謠言

2019-10-29 10:38

北京瞭望／南江脫貧啟示錄

2019-10-28 23:30

貴陽在建地下停車場倒塌 釀8死2傷

2019-10-29 10:09

中興通訊前3季淨利增156% 全年估虧轉盈 股價升

2019-10-29 10:28

香港反送中運動波及婚禮 過半受不同程度影響

2019-10-28 16:46

沿岸秋旱 長江委啟動Ⅳ級災防

2019-10-29 01:24

自然受孕產「天賜」愛女 山東67歲婦已有奶水哺育

2019-10-29 12:34

吳忌寒奪回比特大陸控制權 解除詹克團一切職務

2019-10-29 15:35

人行連2日不開展逆回購 今淨回籠1.09兆元

2019-10-29 10:09

徐台兩岸金龍湖峰會 今登場

2019-10-29 08:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top