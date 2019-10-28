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催淚彈射入藥房氣味濃烈 店員：今早警員親臨道歉

2019-10-28 16:07香港01 記者黃詠榆／報導

藥房負責人胡先生批評，警方昨晚射催淚彈前，沒有舉旗亦無事先與附近一帶商戶聯絡。 ...
藥房負責人胡先生批評，警方昨晚射催淚彈前，沒有舉旗亦無事先與附近一帶商戶聯絡。 香港01記者歐嘉樂／攝影
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反修例風波持續超過5個月，昨（27日）有網民再發起「追究警暴 連繫穆斯林 守護民眾 與記者同行」集會，惟演變成多區衝突。晚上夜晚9時半左右，彌敦道近油麻地港鐵站附近有藥房，被射入一枚催淚彈，擊中貨架一盒維他命丸，波及到店內職員。

記者今日（28日）到藥房視察，店內仍彌漫著濃烈的催淚煙氣味，略為刺眼攻鼻。負責人正準備清潔店面及貨品，他批評警方昨日「亂咁射」，但被問及會否譴責警方做法、追討賠償，他則指自己非老闆，難以回答；惟他指，今早有4名便衣警員，親臨店舖道歉：「唔好意思，請你體諒」。

警員臨舖：唔好意思，請你體諒

昨日(28日)衝突期間，彌敦道近油麻地港鐵站附近有藥房，被警方以一枚催淚彈射中，擊中貨架波及到店內職員；藥房負責人胡先生指，大概11時許，有四名身穿便衣警員親臨店舖道歉，「都係講：『唔好意思，請你體諒』」，惟逗留不久，警方見到有記者便離去。他認為，警方「親自落嚟」，亦算有誠意，被問及是否接受警方道歉時，作為當時人的他無奈道：「都冇話接唔接受。」

胡先生指昨晚事發時，店舖已落半閘，但仍有催淚彈射至貨格上，當時他與朋友皆在店內，二人皆無裝備，直言「眼水、鼻水一齊嚟」，患鼻敏感的他感到鼻塞，惟暫未有打算求醫。他批評，當時外面沒太多示威者，「警方亂咁射，佢又無舉旗，我哋都唔走唔切。」他指，警方做法對商戶影響很大，不時需「拉閘」避開催淚彈，無奈避唔到都冇辦法」。

網民批店舖是「藍店」 店員感無奈

他指，今日將會以消毒藥水清潔店面，惟店內仍有濃烈催淚煙氣味殘留，他表示，會外僱人手清理冷氣系統。他又指，暫未知貨品會否受到影響，強調大多貨品是密封包裝，且若有問題會與原廠退換。被問及會否擔心顧客信心，他強調會做好清潔功夫，希望釋除相關疑慮。

另外，對於網上有人批評藥房是「藍店」，胡先生對此不欲多談，無奈道網上有不少失實言論，「我哋藥房之前賣嘢俾學生，都有特登平少少。」據他所知，老闆亦沒有於網上平台發表撐警言論。

除了有藥房遭催淚煙波及，位於西洋菜南街的一間魚蛋粉麵店昨晚亦被催淚彈射中，門口招牌隨即起火，店面一片狼藉。記者今早到現場視察，內有少量客人正在光顧，店面大致上已回復正常，未有任何嚴重損毀。被問及如何評價警方做法、昨晚情況，店員一概拒絕回應，又稱負責人不在。

延伸閱讀：

【10.27集會】催淚彈射入半拉閘藥房　店員：希望警察可以射準啲

【10.27集會】西洋菜南街粉麵店中彈招牌起火　生米堆有催淚彈殼

文章授權轉載自香港01》

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