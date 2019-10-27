男子疑影示威者大頭相遭私了 拒送院自行離去
2019-10-27 22:33香港01 記者袁澍／報導
反修例風波持續，有網民今日（27日）再度發起於尖沙咀集會，並走出馬路架設路障及多次縱火，防暴警察到場驅散，示威者流散至全港多區。晚上7時許，鐵港油麻地站C出口外有男子疑因拍攝示威者大頭相，遭示威者「私了」。消防救護車到場後，他拒絕醫治，在大叫「我自己返屋企」後離去，現場遺下身份證。
警方下午尖沙咀梳士巴利公園附近發射多枚催淚彈後，示威者四散，油尖旺區多處爆發警民衝突。晚上7時左右，有一穿黑色上衣的男子在油麻地文明里，近港鐵油麻地站C出口處，遭一批示威者「私了」，多名示威者對他拳打腳踢外，並有人使用縮骨遮、雪糕筒路障攻擊他。他曾經試圖起身離開，遭到示威者「飛腳」踢到，倒地狀甚痛苦。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
男子稱「我自己返屋企」 留下身份證
該名短髮、身穿黑衣男子被多名示威者毆打，頭破血流，現場有義務急救員幫他處理傷勢。大約7時半，消防處的救護車到場，惟該名男子大聲呵斥現場救護人員，拒絕救護為他治理送院，起身後高呼「我自己返屋企」之後離去。
現場遺落該名姓張男子身份證，證件顯示其為香港永久居民，年約34歲。據現場人士表示，示威者懷疑該男子便衣警察，而他又拍攝示威者大頭相，因此遭到「私了」。
警方在晚上8時左右在Facebook專頁發布貼文，指曾有「一批蒙面暴徒在油麻地圍毆一名男子，男子倒地，頭部流血」。
延伸閱讀：
黃埔現警民對峙 四名年輕人被搜身惹不滿
防暴警彌敦道三設防線 示威者改沿梳士巴利道東行
文章授權轉載自《香港01》
留言