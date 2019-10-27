香港示威者中彈不敢去公院 找「地下醫師」駁骨

2019-10-27 17:30 世界日報 香港新聞組／香港27日電



香港醫護人員昨晚發起集會，以「尊重人權 克制警權」為主題，逾萬醫護人員及市民出席，坐滿遮打花園。連日來不少意見批評警方在醫院內執法，令受傷抗爭者不敢求醫，部分人向義診團隊求助。昨日大會就播出多張反送中相片及傷者錄音，有頭破血流傷者因怕「大圍捕」不敢到公立醫院怕被捕，獲轉介至地下診所；另有手指骨折者獲「地下醫師」駁骨。

立場新聞報導，醫療專職人員昨日傍晚六時於遮打花園發起集會，大會在現場公布反修例運動期間的義務醫療統計數字，指有22%傷者需要轉介骨科，22%需要接受物理治療，有2%涉及槍傷，包括是被布袋彈及橡膠子彈所傷。

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據報導，大會又在現場播出多張傷者的相片。擔任大會主持的香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文指，其中一名傷者在前線衝突中，為了拯救手足而被警方速龍小隊打頭，但他並不敢到急症室求醫，擔心警方在醫院作圍捕，只能找義務醫療為他縫針。

此外，大會又播出一段傷者的錄音，該傷者指某天在旺角食飯，離開時遇到示威活動。之後發現手部有類似彈印，「手指直情攣、變形」。有現場急救員見到傷口認為有骨折，但不建議他去公立醫院治療，「一入去會被登記身分」。傷者指，有人協助他聯絡地下醫療，安排做接駁骨手術，「淨係知道死都唔可以入政府醫院」。

醫護集會稱逾萬人參加

明報報導，大會估計有逾1萬人參加，警方稱最高峰有2300人。大會上有聲稱被捕者上台發言，說曾被噴胡椒噴霧，及後心口一點點地潰爛，一直沒癒合，他最後用滴露淋向傷口，經過巨大痛苦，兩周後才癒合，至今仍有一點點傷疤；他形容警察「無當我係人類」。

據報導，集會期間有警員在遮打花園對面以強光照公園，一度引來小騷動。香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文說，集會和平、無衝擊，不理解其做法的必要性。