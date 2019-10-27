香港遊客劇減5成 議員：300餐廳結業 恐爆倒閉潮
反送中運動風波持續四個多月，香港市民消費氣氛疲弱，加上訪港旅客數量持續下降，餐飲及零售業直接受到衝擊，不時傳出有餐廳倒閉的消息。代表商界的立法會議員張宇人26日說，目前餐飲業的情況較2003年「沙士（SARS）」爆發時的情況更差，已有200至300家餐廳因為受「反送中」影響而結束營業，預料倒閉潮還會持續。
綜合媒體的報導，身兼行政會議成員的張宇人26日在電台節目受訪說，如果示威情況持續，估計可能會有超過1000家餐廳結束營業，並指示威者因政見不同而有針對性地破壞某些集團的店鋪，最終會令員工受影響。
內地旅行團 1日300團剩20團
同時受訪的香港旅遊促進會總幹事崔定邦也說，風波發生以來，訪港旅客已大跌5成，業界經營情況不理想，來港的內地旅行團由此前每天的200至300團急跌至約20團，飯店入住率也下跌4成。他說，目前本地全體導遊陷於開工不足或失業，不少旅行社職員需要放無薪假，情況相當令人擔心。
針對餐廳和旅遊業所面對的困境，港府已推出多項臨時措施協助他們，包括減稅和現金資助等，每名如經團過夜旅客及出境客分別可獲120元及100元資助，但業界普遍認為相關措施因為市場上顧客不足，未能令業界度過難關。
香港01報導，張宇人透露，目前僅有一、兩間大中型企業肯整體減租，其餘業主仍然考慮中，希望業主可以「一刀切」減租；他亦期望政府可作全數貸款擔保，助業界支付員工薪金。 對於部分市民發起的「黃藍消費戰」活動，他說對市民因政治理念選擇光顧某些食肆的做法無意見，惟示威者不應破壞某些集團旗下店舖，令員工受影響。
據報導，香港餐飲市道疲不能興，多隻餐飲股發盈警，餐飲業情況令人相當憂慮。繼大快活及經營煌府等酒樓的首灃控股發盈警後，大家樂24日亦發盈警，因市場氣氛疲弱，集團預期截至今年9月底，中期股東應占溢利按年減少約三分一。
地鐵提早收班 零售業叫苦
報導指出，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，過往4個多月來，香港餐飲業生意額下跌了超過35%，損失達105億元。市民的消費意欲減弱，地鐵提早收車，令市民跨區消費減少，集團式經營的食肆以及中小型食肆的生意額均大降。
黃家和指，餐飲業最新失業率升至6%，更有業內人士指出，有食肆要求員工放無薪假。
留言